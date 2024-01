Une nouvelle collecte de dons aura lieu à Saint-Lambert, en Montérégie, pour compenser la cinquantaine de boîtes de denrées destinées aux familles dans le besoin dérobées dans l’entrepôt de la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud, la semaine dernière.

Cette nouvelle collecte aura lieu le 3 janvier prochain à Saint-Lambert, entre 7 h et 9 h, et entre 16 h et 18 h.

Plusieurs points de chute sont prévus, soit :

angle du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier et de l’avenue Victoria (près du McDonald’s) ;

angle de l’avenue Victoria et de la rue Green (centre-ville de Saint-Lambert) ;

angle de l’avenue Notre-Dame et de la rue Riverside (près du collège Durocher) ;

angle du boulevard Simard et de la rue du Pas-de-Calais.

Les dons en ligne sont aussi possibles.

Rappelons que les traces du vol ont été découvertes jeudi dernier par les responsables de la collecte. Une vingtaine d’organismes de l’agglomération de Longueuil bénéficient chaque année des dons récoltés par la Grande Guignolée des médias de la Rive-Sud.

La cinquantaine de boîtes dérobées contenaient une trousse de produits – denrées non périssables, produits pharmaceutiques, couches, vêtements neufs – destinés à des familles dans le besoin. La collecte avait permis de préparer plus de 400 de ces boîtes, avait précisé à La Presse le responsable, Jean-Marie Girard.

Les citoyens mobilisés

Perturbés par ce vol, des citoyens de Saint-Lambert ont décidé de se mobiliser pour recueillir de nouveaux dons.

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’ai été choqué et triste à la fois », a indiqué Herman Champagne, citoyen à l’origine de cette initiative, par communiqué le 31 décembre.

« La générosité et l’engagement communautaire sont des valeurs fondamentales profondément ancrées à Saint-Lambert. Je suis convaincu que notre contribution fera une réelle différence. »

Les personnes qui souhaitent donner des denrées sont priées de téléphoner au 514 993-2657 pour s’assurer de la présence d’une personne bénévole à l’entrepôt situé au 845, avenue Saint-Charles, à Saint-Lambert.

Avec les informations de Vincent Larin, La Presse