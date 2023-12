Les horaires de plusieurs établissements feront l’objet de changements à l’occasion du jour de l’An. En voici un aperçu.

31 décembre

Pour les achats de dernière minute, la plupart des commerces, incluant les épiceries à grande surface, demeureront ouverts avec un horaire réduit.

Les bibliothèques, les comptoirs de permis et les écocentres seront cependant fermés toute la journée. Quant aux succursales de la SAQ, elles fermeront leurs portes à 17 h.

Le réseau de la Société de transport de Montréal fonctionnera selon l’horaire habituel, tout comme la collecte des ordures, à l’exception de certains arrondissements où elle pourrait être devancée ou reportée.

1er janvier

Presque tout sera fermé. Seuls les commerces essentiels comme les pharmacies, les dépanneurs, les stations-service et certains petits commerces, resteront ouverts.

Les centres commerciaux et les épiceries à grande surface fermeront leurs portes, tout comme les banques et les bureaux de poste. Les succursales de la SAQ et de la SQDC resteront fermées jusqu’au 2 janvier.

Côté loisir, le Biodôme, l’Insectarium, le Planétarium et le Jardin botanique ouvriront au public à 13 h. Les salles de cinéma pourront également accueillir la clientèle, tout comme les stations de ski.

Quant au réseau de la Société de transport de Montréal, il fonctionnera selon l’horaire des jours fériés.