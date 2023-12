Temps doux rabat-joie

« Fermée – Attention, glace mince » : de la Gaspésie à l’Abitibi, en passant par le Saguenay, la majorité des patinoires extérieures de la province sont impraticables à cause du temps doux et de la pluie. Et avec le mercure qui a fracassé des records en 2023, Montréal a même renoncé à aménager cet hiver une glace sur l’étang du parc Jarry, pourtant un classique hivernal, lieu emblématique prisé par les patineurs depuis des années.