Les fortes quantités de pluie qui se sont abattues dimanche et lundi ont fait déborder des rivières dans plusieurs secteurs de la province et forcé la fermeture de routes. À Montréal, un record de précipitations vieux de 20 ans a déjà été battu, au moment où l’espoir d’un Noël blanc semble plus faible que jamais.

En soirée mardi, les alertes ont fusé à travers le Québec pour prévenir les résidents que les rivières de leur secteur sont à risque de déborder. En fin de soirée, huit rivières québécoises étaient en situation « d’inondation mineure » selon le site de surveillance de la crue des eaux du gouvernement du Québec.

Il s’agit des rivières Chaudière, Hurons, Jacques-Cartier, rivière Noire, Portneuf, Rigaud et Sainte-Anne.

Par ailleurs, 21 autres rivières étaient sous surveillance en raison de la hausse du niveau de l’eau. Dans la région de la Capitale-Nationale, les pluies diluviennes ont forcé la fermeture de plusieurs routes et ponts, a annoncé le ministère des Transports et de la mobilité durable en soirée. Ce n’est pas la seule région touchée.

Des ponts et routes sont barrés dans toutes les régions qui longent le fleuve Saint-Laurent, de même qu’en Estrie et dans le Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs municipalités de la province ont alerté les citoyens sur les risques d’inondations en cours ou à venir. Un avis d’évacuation a aussi été émis lundi soir à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière, en raison d’un embâcle sur la rivière L’Assomption, selon la page Facebook de la municipalité.

Des précipitations diluviennes

« On est vraiment au-dessus de la moyenne », lance la météorologue chez Environnement Canada, Michèle Fleury, en entrevue à La Presse.

En fin d’avant-midi, la plupart des régions situées dans le corridor entre Montréal et Québec avaient reçu une soixantaine de millimètres de pluie. Les municipalités situées sur la Rive-Nord étaient encore plus affectées. Plusieurs autres dizaines de millimètres étaient attendus durant la journée de lundi.

Au final, la métropole devrait recevoir, comme plusieurs autres secteurs, plus de 80 millimètres de pluie en une seule journée. A priori, tout indique que cela constituera un record vieux de deux décennies.

« La normale de pluie pour une journée en décembre à Montréal, c’est environ 40 millimètres. Là, on va atteindre le double, donc ça vous donne une idée. Et le record, c’était jusqu’ici de 51 millimètres, le 11 décembre 2003. On l’a déjà dépassé au moment où on se parle », explique Mme Fleury à ce sujet.

Sur X, le météorologue Gilles Brien a même évoqué que lundi marquera « la journée la plus pluvieuse à Montréal pour un mois d’hiver jamais vue depuis le début des observations en 1871 ». M. Brien affirme qu’un record de température datant de 102 ans vient également d’être battu à Montréal pour un 18 décembre, avec neuf degrés Celsius. L’ancienne marque à ce chapitre était de 8,9 degrés, en 1921.

À Québec, où on attendait jusqu’à 120 millimètres en début de journée, la situation « est surveillée de près par nos experts qui assurent un lien étroit avec les riverains des secteurs concernés », a indiqué en matinée la Sécurité publique de la Ville. Un peu plus au nord, plus de 140 millimètres de précipitations pourraient même tomber dans les montagnes de Charlevoix.

Environnement Canada a rappelé dans un bulletin spécial que des inondations sont possibles dans les basses terres, de même que des accumulations d’eau sur les routes en raison de pluies torrentielles. « Le sol gelé a une capacité réduite pour absorber cette quantité de pluie », a-t-on prévenu, en ajoutant que des nappes de brouillard devraient s’inviter à ce cocktail météo.

« Mince espoir » pour le Noël blanc

Venu de la côte est, ce système dépressionnaire continuera lundi et mardi de se déplacer vers l’est. Les régions de la Côte-Nord, de la Basse-Côte-Nord et de la Gaspésie, surtout au sud, devraient être affectées jusqu’à mardi avec des quantités similaires de pluie attendue. « C’est un système qui apportait beaucoup d’humidité et des températures plus chaudes », rappelle la météorologue.

Plus le temps avance, plus la possibilité d’un Noël blanc s’amenuise, la pluie faisant fondre le peu de neige qui restait au sol dans plusieurs régions. Mais il reste encore une petite possibilité, soutient Mme Fleury, d’un ton optimiste.

« Il reste un mince espoir parce qu’on pourrait avoir de la neige autour du 24 ou du 25 décembre, mais même si ça survient, ça ne serait pas une grosse bordée. On aurait probablement juste de quoi faire un petit tapis blanc pour Noël », avance-t-elle encore.

Selon la spécialiste, les températures ont globalement été « au-dessus des normales depuis l’automne et presque tout le mois de décembre sur le centre du pays, incluant le Québec ». « C’est une année en générale où on a été au-dessus de ce qu’on observe habituellement », conclut-elle.

Dans une analyse, Météo Média note de son côté que « le vaste système dépressionnaire qui touche actuellement le Québec est une aberration à l’échelle mondiale. Dans toute l’Amérique du Nord, le Québec et les provinces maritimes sont les endroits où l’anomalie de température est la plus importante ». « La capitale provinciale vivra ce lundi sa journée la plus chaude de l’hiver météorologique, où les températures devraient atteindre 15 °C. La température moyenne diurne y est normalement de -6 °C », affirme le média.

Zoom sur les Maritimes Certains secteurs dans l’est de la province, comme Matane et Natashquan, étaient aussi visés par un avertissement de vents. Des rafales à 90 km/h sont prévues lundi soir ou au courant de la nuit. Dans les Maritimes, plusieurs régions du Nouveau-Brunswick pourraient également connaître des épisodes de rafales de 90 à 110 km/h d’ici mardi. Les chutes de pluie prévues sont de 30 à 50 millimètres, mais près de 80 ou 100 millimètres par endroits dans les régions où la pluie sera la plus forte, indique Environnement Canada. L’agence météorologique prévoit également sur les côtes des niveaux d’eau élevés pendant la nuit, ce qui entraînera un risque d’inondation le long de la partie centrale et orientale de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse.

