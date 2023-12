Le nombre de locataires victimes d’une tentative d’éviction forcée, recensés par 30 comités logements situés dans plusieurs régions du Québec, est passé de 1525 en 2022 à 3531 cette année. Et cette recension, souligne le Regroupement des comités logements et des associations de locataires du Québec (RCLALQ), n’est que la pointe de l’iceberg, puisque seule une minorité de locataires fait appel aux services de ces organismes.

Le RCLALQ réalise depuis trois ans cet exercice de recension des tentatives d’éviction, étant donné qu’aucun mécanisme ne permet de les chiffrer avec précision. La hausse est importante : en 2020, les comités logement participants avaient comptabilisé 597 locataires menacés d’éviction. Depuis 2020, le nombre de tentatives d’éviction a donc augmenté de près de 500 %.

« Les personnes moins nanties ou vulnérables, ainsi que les personnes âgées, sont particulièrement ciblées pour réaliser des opérations lucratives », indique le RCLALQ dans son rapport. Mais rares sont les locataires qui font valoir leurs droits lorsqu’ils sont confrontés à une éviction. Cette recension réalisée par l’organisme est donc très parcellaire. « Il y a plusieurs dizaines de milliers d’évictions chaque année, et c’est constamment en progression », dit Cédric Dussault, du RCLALQ.

Une éviction forcée, c’est quoi ? C’est une reprise de logement par le propriétaire, des pressions indues pour que le locataire quitte son logement, des entreprises de rénovictions, ou encore une éviction pour des motifs d’agrandissement ou de subdivision de la part du propriétaire.

Ces motifs peuvent être tout à fait légitimes et conformes à ce que prescrit la loi, mais dans certains cas, ils ne le sont qu’en apparence. Un propriétaire pourra par exemple prétexter louer le logement à un membre de sa famille, mais ce dernier se retrouvera en réalité sur le marché locatif… avec un loyer plus élevé. Selon le RCLALQ, pour « la majorité des reprises de logement, le motif évoqué n’est qu’un prétexte. Il n’y a aucun suivi de fait pour s’assurer que le propriétaire a respecté la loi », affirme Cédric Dussault, porte-parole du regroupement.

L’organisme a recensé les diverses formes de tentatives d’éviction. Si les reprises de logement constituent la majorité des cas, le nombre de cas de rénovictions connaît une forte hausse : il a pratiquement triplé. « On vit dans un climat d’impunité qui favorise les comportements délinquants. Les propriétaires qui font des évictions ne se donnent même plus la peine de trouver des prétextes », souligne Cédric Dussault.

Le phénomène est évidemment exacerbé par la crise du logement qui sévit à travers le Québec. La hausse des tentatives d’éviction comptabilisées est d’ailleurs évidente dans toute la province : 143 % de hausse à Montréal, 69 % à Québec et 121 % dans les autres régions recensées (les banlieues de Montréal, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie et le Bas-Saint-Laurent).

La conséquence de ces évictions forcées se voit dans les rues des villes de partout au Québec, souligne le RCLALQ. Les évictions représentent en effet le quart des situations menant à l’itinérance. Or, le dernier dénombrement des sans-abri à Montréal montrait que le nombre de personnes à la rue avait presque doublé depuis 2018, passant de 5789 personnes à près de 10 000. « Un constat troublant : les évictions sont devenues le principal facteur d’itinérance, devant les problèmes de toxicomanie ou de revenu insuffisant », note le regroupement.

L’avis d’éviction cause une détresse importante, témoigne Mélanie Baril, du comité logement Petite-Patrie. Cette dernière dit avoir reçu quatre appels au cours des trois dernières semaines pour des plans suicidaires clairs, en lien avec une date d’éviction. « C’est une situation terrible. Les comités logements sont devenus des centres de crise. »

En conséquence, le RCLALQ exhorte le gouvernement du Québec à prendre des mesures pour contrer le phénomène des évictions forcées. On réclame notamment un moratoire sur les reprises et les évictions de logement lorsque le taux d’inoccupation se situe sous les 3 %, ainsi qu’un contrôle obligatoire des évictions et des travaux majeurs par le Tribunal administratif du logement. On demande également un registre des loyers, des poursuites facilitées en cas de harcèlement, ainsi qu’un rehaussement du financement des organismes de défense des droits des locataires.

À cet égard, le projet de loi 31 présenté par la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, est nettement insuffisant, juge le RCLALQ. Oui, les compensations aux locataires pour des évictions illégales sont augmentées, « mais on ne réglera pas le problème des évictions en faisant porter le poids des démarches sur les épaules des locataires », observe Cédric Dussault.