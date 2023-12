Les fortes précipitations d’une neige alourdie par un temps assez doux ont mis à l’épreuve la végétation et le réseau de transport d’électricité, provoquant un nombre important de pannes d’électricité.

Plusieurs foyers québécois, principalement dans le sud de la province, sont toujours privés d’électricité, conséquence de la première tempête de l’année où la neige lourde sur les branches a entraîné un très grand nombre de petites pannes.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Le dernier relevé d’Hydro-Québec vers 16 h 30 mardi, montrait que c’était toujours la Montérégie qui était la plus touchée, avec 100 pannes touchant un peu moins de 2800 abonnés.

L’autre secteur critique était l’Estrie, où 92 pannes touchaient près de 3000 abonnés. À ceux-là s’ajoutaient environ 400 abonnés d’Hydro-Sherbrooke, pour un total de 3400.

À Montréal, un peu moins de 500 clients étaient affectés alors que le Centre-du-Québec voyait un rétablissement important avec seulement un peu plus de 300 foyers sans électricité.

Sans surprise, le nombre de pannes était toujours élevé, soit 244, ce qui indique que plusieurs des bâtiments touchés étaient affectés par des pannes isolées, de sorte qu’il faudra encore un certain temps avant qu’ils ne retrouvent le courant.

La première vraie tempête de neige ayant frappé le sud du Québec en cette fin d’année a finalement laissé plus de 30 centimètres dans certains secteurs entre dimanche et lundi, notamment sur l’île de Montréal, en Montérégie et en Estrie. Montréal comptait encore près de 500 abonnés sans électricité en fin de journée mardi.

Il s’agissait d’une neige mouillée et lourde accompagnée de vents.

Au plus fort des pannes, lundi matin, plus de 110 000 Québécois n’avaient pas d’électricité à leur résidence, principalement dans ces deux régions.