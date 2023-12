Plus de 200 logements destinés à des femmes et enfants à haut risque d’être tués dans un contexte de violence conjugale partout au Québec sont menacés de ne pas voir le jour en raison des contradictions dans les financements gouvernementaux, ont dénoncé mardi plusieurs regroupements d’aide aux victimes.

Dans les premiers mois de 2021, dix femmes sont assassinées par des hommes au Québec. La province est sous le choc. Le gouvernement de François Legault débloque un financement de plus de 200 millions pour lutter contre la violence conjugale.

Parmi ses priorités, l’ajout d’unités dans des maisons d’hébergement dites « de deuxième étape », en partenariat avec la Société d’habitation du Québec (SHQ).

Une femme sur 10 (et ses enfants) aura besoin d’être encore protégée après son séjour dans une maison d’hébergement d’urgence, et donc, d’accéder à un logement « de deuxième étape », a expliqué en conférence de presse Maud Pontel, coordonnatrice générale de L’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2).

« Ce sont des femmes qui vivent des situations plus à risque », renchérit Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale.

Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la violence s’exacerbe quand le conjoint comprend qu’il n’y a pas de retour possible, pendant les démarches pour la garde des enfants, etc. Louise Riendeau, coresponsable des dossiers politiques au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale

Les risques de meurtre sont très importants pendant des mois, voire jusqu’à un an après la séparation, selon les études, précise Mme Pontel.

Or, deux ans après cette vague de féminicides, des embûches dans les financements gouvernementaux empêchent plusieurs de ces bâtisses de sortir de terre.

« C’est l’œuf ou la poule »

Au Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, un projet de maison qui pourrait accueillir six familles est sur la glace, même si l’organisme a déjà investi 350 000 $ dans le dossier, soutient la directrice Guylaine Simard en entrevue avec La Presse.

« Depuis 2021, on nous dit oui, oui, oui, mais d’un côté, on ne finance pas les services ; de l’autre, on ne finance pas la brique. C’est l’œuf ou la poule et on est pris là-dedans. En attendant, c’est de l’argent qu’on ne met pas dans les services aux femmes », s’insurge Mme Simard.

Le problème : le financement pour de ces maisons d’hébergement entre dans l’enveloppe budgétaire du logement social, qui a des limitations. Or, ces lieux ont aussi besoin d’espaces d’intervention, de bureaux, de cuisines collectives, etc. En plus de logements plus grands pouvant accueillir des familles.

Dans la situation actuelle, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) exige que ces services soient offerts aux femmes de ces maisons, mais la SHQ ne paie pas pour ces espaces dédiés à l’intervention. Résultat : les organismes se retrouvent avec des frais exorbitants qui ne seront pas remboursés, dénonce Mme Pontel.

Chaque dossier est discuté et, s'il est réglé, ça se fait au cas par cas. En attendant, les organismes ont des paiements mensuels de plusieurs dizaines de milliers de dollars, ajoute-t-elle.

Les maisons d’hébergement se trouvent dans une situation financière insoutenable, et c’est un fardeau sur les épaules de petits organismes avec une très grande mission. Maud Pontel, coordonnatrice générale de L’Alliance des maisons d’hébergement de deuxième étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2).

Au Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île, l’organisme devra absorber ainsi une somme de 3 millions de dollars, selon Mme Simard. « Ça fait beaucoup à aller chercher en soupers spaghetti ! »

Une situation d’autant plus frustrante que les organismes de soutien aux victimes se sont mobilisés à la demande du gouvernement, ajoute la directrice.

« C’est un engagement qu’ils ont pris. Ils nous ont dit de nous dépêcher, et nous, on a fait nos devoirs. Donc on veut que l’ensemble du gouvernement trouve une solution, et maintenant ! »

Partout au Québec

Les 200 unités prises dans cet engrenage sont situées un peu partout dans la province, soit à Gatineau, dans les Laurentides, en Abitibi-Témiscamingue, à Montréal et dans Chaudière-Appalaches.

Les délais dans leur livraison créent un embouteillage dans les services aux familles victimes de violence conjugales, ont dénoncé les intervenantes en conférence de presse.

Certaines familles qui auraient pu quitter les centres d’hébergement d’urgence y demeurent plus longtemps, empêchant d’autres de prendre leur place.

Les appels à la ligne SOS Violence conjugale ont aussi doublé dans les dernières années, affirme Claudine Thibaudeau, responsable du soutien clinique et de la formation.

La ligne d’urgence a reçu 50 000 appels dans la dernière année, dont 13 000 pour des demandes d’hébergement. « Chaque jour on doit refuser la demande d’hébergement d’une personne, lui demander de rappeler le lendemain, soutient Mme Thibaudeau. « Mais on devrait toujours pouvoir dire oui quand quelqu’un demande de quitter une situation de violence. »

« Il faut que le gouvernement trouve rapidement des solutions durables pour permettre le développement des nouvelles maisons d’hébergement, alerte Mme Riendeau. Parce qu’elles ont un effet domino sur toute la chaîne de services aux femmes et enfants victimes violence conjugale. »