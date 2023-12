On prévoit de la neige forte dans les régions de Gatineau, Montréal, Laval, avec une accumulation de 15 à 20 cm de neige et une visibilité réduite par moments

(Montréal) Une partie du Québec va connaître sa première bonne bordée de neige de la saison, à compter de la mi-journée de dimanche, particulièrement dans le sud de la province.

La Presse Canadienne

Environnement Canada prévoit de 15 à 20 centimètres de neige de dimanche à lundi matin, à commencer par les régions les plus au sud, avant de poursuivre sa trajectoire vers l’est.

On prévoit de la neige forte dans les régions de Gatineau, Montréal, Laval, avec une accumulation de 15 à 20 cm de neige et une visibilité réduite par moments. La neige pourrait tomber à un rythme de 2 à 3 cm à l’heure à son plus fort au courant de la soirée et de la nuit, selon Environnement Canada.

Il y a même un risque de pluie verglaçante dimanche après-midi et tôt en soirée du côté de Gatineau.

Du côté de Trois-Rivières, en Mauricie, on parle plutôt d’une accumulation totale de près de 15 cm, avec les précipitations commençant dimanche soir.

Les prévisions font état de moins de neige dans la région de Québec, de 5 à 10 cm, mais des vents du Nord-Est pourraient causer des ennuis avec des rafales de 30 km/h, voire 50 et 70 km/h près du fleuve Saint-Laurent.

Il pourrait aussi y avoir un peu de neige et de la poudrerie par endroits lundi, avec une accumulation supplémentaire de 2 à 4 cm.

Un avertissement de neige est cependant en vigueur pour la région de la Beauce, où de la neige pourrait laisser une accumulation totale de près de 15 cm de dimanche soir et lundi. L’accumulation rapide de neige pourrait rendre les déplacements difficiles à certains endroits.