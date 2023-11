Des enseignants de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) iront manifester dimanche soir devant la nouvelle Maison de Radio-Canada lors du passage de Sonia LeBel à l’émission Tout le monde en parle.

« Ils seront là ce soir pour démontrer à Sonia LeBel et à l’ensemble de la population leur niveau de conviction par rapport à ce qu’ils réclament », a déclaré la présidente de la FAE, Mélanie Hubert. La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, sera de passage à 20 h à l’émission Tout le monde en parle.

PHOTO KAROLINE BOUCHER, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel

Les 66 500 profs de la FAE sont en grève générale illimitée depuis jeudi. Ces enseignants travaillent dans les classes de Montréal, Laval, Québec, l’Outaouais, la Montérégie, les Laurentides et l’Estrie. Ils représentent environ 40 % des professeurs au Québec.

Les représentants de la FAE seront également présents à la manifestation dimanche soir. « On sera dans la rue avec eux pour clamer haut et fort ce qu’on veut et pour demander que les tables de négociation s’accélèrent et qu’on arrive à un règlement satisfaisant le plus rapidement possible », a déclaré Mme Hubert.

Première semaine complète de grève

Les enseignants sont « très déterminés et enthousiastes » de leurs deux premières journées de grève qui se sont tenues jeudi et vendredi, soutient Mme Hubert. « Donc, c’est sûr qu’on amorcera demain la première semaine complète de grève avec la détermination et la conviction que ce qu’on fait ne servira pas que les profs, mais va servir aussi les écoles publiques », a-t-elle déclaré.

Les discussions avec le gouvernement se poursuivent. « Les tables n’ont pas été rompues. La communication avec l’appareil gouvernemental, elle est là », dit-elle. Une rencontre est d’ailleurs prévue avec le conciliateur dimanche après-midi.

« Nos membres nous disent que leurs besoins sont grands. Ça fait longtemps que leurs conditions se détériorent. Ils ne peuvent pas continuer à éliminer leurs demandes », dit-elle.