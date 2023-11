Grève du front commun Quand l’union fait la force… ou pas

Quelque 420 000 travailleuses et travailleurs du front commun de quatre syndicats (CSN, CSQ, FTQ et APTS) seront en grève les 21, 22 et 23 novembre dans le cadre de la renégociation des ententes collectives dans la fonction publique. Ce n’est pas la première fois que les syndicats s’unissent pour parler d’une voix. Retour dans le temps.