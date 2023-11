Réclamant un cessez-le-feu immédiat, des milliers de personnes ont à nouveau manifesté dans les rues du centre-ville de Montréal samedi en soutien à la Palestine.

Des orateurs ont chauffé la foule qui s’est massée petit à petit au square Dorchester malgré le temps froid qui contrastait avec les derniers jours. Environ 10 000 personnes étaient attendues par les autorités.

« On doit montrer à notre gouvernement que les gens continuent d’appuyer la Palestine », a lancé Rand, une travailleuse du secteur de la santé d’origine palestinienne qui a témoignée avoir perdue plusieurs membres de sa famille dans les bombardements de la bande de Gaza.

Puis la foule a pris la rue aux alentours de 15 h 30, suivant d’abord le boulevard Renée-Lévesque puis la rue Sainte-Catherine, encadrée par de nombreux policiers à vélo et à cheval.

Pour plusieurs d’entre eux, la position de Justin Trudeau de ne pas exiger de cessez-le-feu est une source de motivation pour venir manifester, plus d’un mois après le début du conflit en Israël, explique une représentante de Palestinian Youth Movement, l’association derrière l’organisation de cette manifestation, Sarah Shamy.

Cette dernière se réjouit d’ailleurs de constater que la mobilisation se semble se maintenir. « Ça ne ralentit pas et on voit différentes formes de pression », a-t-elle déclaré, citant le blocage du pont Jacques-Cartier plus tôt cette semaine comme « la preuve qu’on est prêt à prendre tous les moyens pour mettre de la pression sur nos gouvernements ».

Palestinian Youth Movement convie ses supporteurs à un grand rassemblement national à Ottawa samedi prochain, un évènement que Sarah Shamy entrevoit comme « la plus importante manifestation en soutient à la Palestine de l’histoire du Canada ».