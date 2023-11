(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré vendredi que les actions militaires israéliennes dans la bande de Gaza, destinées à éliminer les militants du Hamas du territoire palestinien, compliquaient l’atteinte d’une stabilité à long terme dans la région.

Dylan Robertson La Presse Canadienne

S’adressant aux journalistes en marge du sommet de l’APEC à San Francisco, M. Trudeau a déclaré que le chemin vers une « solution durable à deux États » devenait plus ardu « avec toutes les difficultés que traversent les Palestiniens ».

Le premier ministre s’est également dit troublé par « les réactions de colère des Canadiens » les uns contre les autres depuis le déclenchement de cette nouvelle guerre entre Israël et le Hamas. Il a évoqué notamment les écoles juives ciblées par des tirs nocturnes et des actes d’islamophobie.

Le chef conservateur, Pierre Poilievre, a estimé de son côté que le Hamas n’acceptera jamais un cessez-le-feu. Le chef de l’opposition estime que le Hamas continuera à vouloir perpétrer « un génocide » contre les Israéliens et « opprimer la population de Gaza ».

M. Poilievre a également estimé que le gouvernement canadien devait sévir plus durement contre les personnes au Canada qui sont liées au régime iranien, en raison des liens entre Téhéran et le Hamas, que le Canada considère comme une entité terroriste.

Par ailleurs, selon les chiffres de la mise à jour d’Affaires mondiales Canada, vendredi, neuf autres personnes liées au Canada auraient été en mesure de quitter la bande de Gaza pour l’Égypte. Selon l’agence, 376 Canadiens, résidents permanents et membres de leur famille admissibles ont traversé en Égypte par le poste frontalier de Rafah jusqu’ici.

Mercredi après-midi, le gouvernement canadien indiquait qu’il était en contact avec 386 personnes toujours présentes dans le territoire assiégé. Affaires mondiales a cessé depuis de rapporter le nombre de Canadiens se trouvant à Gaza, publiant plutôt un chiffre combiné avec ceux de Cisjordanie.

Cette nouvelle escalade du conflit au Proche-Orient a débuté le 7 octobre, lorsque des militants du Hamas ont tué 1200 personnes lors d’attaques surprises en Israël, dont des centaines de civils dans leurs maisons et lors d’un festival de musique en plein air. Environ 240 personnes ont par ailleurs été prises en otage par des combattants du Hamas.

Israël a déclaré la guerre au Hamas et lancé une vaste offensive par des frappes aériennes et des opérations terrestres. Le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a coupé les approvisionnements en nourriture, en carburant et en eau à Gaza, qui abrite 2,3 millions de Palestiniens.

Les responsables de la santé dans le territoire contrôlé par le Hamas affirment que plus de 11 470 personnes ont été tuées jusqu’ici, dont les deux tiers sont des femmes et des enfants, et que 2700 autres personnes sont portées disparues.