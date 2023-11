Adil Charkaoui s’est défendu, mercredi, d’avoir fait un appel à la haine et à la violence envers les Juifs lors d’une manifestation tenue à Montréal, la semaine dernière. Il s’agissait en fait d’un appel à Dieu et jamais il n’a prononcé le mot « Juif », a-t-il expliqué dans une vidéo diffusée en direct sur un réseau social.

« C’est vrai. J’ai appelé Dieu, j’ai prié Dieu. J’ai le droit de le faire en tant qu’imam, en tant que musulman pour que Gaza soit débarrassé de ses agresseurs », a fait savoir le personnage controversé dans une vidéo où il était impossible de lui poser des questions.

C’est que le 31 octobre, Adil Charkaoui a pris la parole lors d’une manifestation propalestinienne qui se tenait près de la Place-des-Arts. « Allah, charge-toi de ces agresseurs sionistes. Allah, charge-toi des ennemis du peuple de Gaza. Allah, recense-les tous, puis extermine-les. Et n’épargne aucun d’entre eux ! », a-t-il imploré au micro, suscitant des « amen » parmi la foule.

Il n’y a pas eu le mot "juif" qui a été prononcé ni dans mon discours ni dans ma prière. Adil Charkaoui

Le premier ministre François Legault n’a pas hésité à qualifier les propos de l’imam d’incitation à la haine et à la violence, mardi. « Je compte sur les policiers pour faire leur travail. […] Ce n’est pas moi à leur dire comment faire leur travail, mais inciter à la violence, ce n’est pas permis », a-t-il dit en mêlée de presse.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À Ottawa mercredi, le ministre des Transports et lieutenant politique de Justin Trudeau au Québec, Pablo Rodriguez, a joint sa voix à ceux qui ont condamné les propos d’Adil Charkaoui. « Ça n’a aucune place dans notre société. C’est un discours haineux et dangereux », a-t-il dit sur un ton sans appel avant la réunion hebdomadaire du caucus libéral.

Poursuite en diffamation

Dans sa vidéo diffusée sur Facebook, Adil Charkaoui a indiqué qu’il compte poursuivre en diffamation le Centre des affaires israéliennes et juives (CIJA), car l’organisme a relayé la vidéo de la prière et a déclaré que l’imam y tient des propos haineux et incitant à la haine. Le chef religieux a assuré que sa prière était tirée d’un texte religieux et qu’elle ne comportait ni haine ni d’appel à la violence. « J’invoquais Allah pour arrêter le génocide », a-t-il plaidé.

Adil Charkaoui veut aussi déposer une plainte au Conseil de presse contre la chroniqueuse Isabelle Hachey, de La Presse, puisqu’elle a « détourné » ses propos dans un texte sur son discours controversé, mardi.

Rappelons qu’Adil Charkaoui a un long parcours médiatique et judiciaire au Québec : il a été soupçonné d’être un membre d’Al-Qaïda en 2003. Il a été détenu 21 mois et a dû porter un bracelet électronique pendant plusieurs années. En 2015, des jeunes qui fréquentaient sa mosquée et ses cours au Collège de Maisonneuve ont aussi rejoint les rangs du djihad, en Syrie.

Le 7 octobre, il s’est réjoui du massacre perpétré par le Hamas dans le sud d’Israël en partageant une vidéo de jeunes fuyant le festival de musique Supernova, dans le désert. « Les colons ont fui comme des rats », s’est-il félicité dans une publication qui est toujours disponible sur le réseau X.

Avec Joël-Denis Bellavance