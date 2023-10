Incendie sur Notre-Dame Ouest L’immeuble patrimonial est une perte totale

L’incendie dans l’immeuble patrimonial vacant du Vieux-Montréal appartenant au géant de l’immobilier Shiller Lavy inc. a été maîtrisé à l’aube samedi. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a amorcé une enquête pour tenter de connaître la cause du brasier. Des dizaines de pompiers ont été mobilisés dès vendredi soir, et les pertes s’élèvent à plusieurs millions de dollars.