Pratique du sport depuis la pandémie Les gars et les aînés s’activent

Les garçons de 12 à 17 ans ont repris l’activité physique depuis la pandémie, mais pas les filles, révèlent des données publiées par Statistique Canada mercredi. Les adultes, eux, ont maintenu leur niveau d’activité physique, même que les plus âgés sont plus actifs par rapport à 2018. Mais jeunes et moins jeunes passent tous plus de temps devant leurs écrans.