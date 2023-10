Seuil d’émissions du pétrole

Steven Guilbeault garde le cap malgré l’arrêt de la Cour suprême

(Ottawa) Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a déclaré que des règlements visant à plafonner les émissions provenant de la production pétrolière et gazière seront publiés plus tard cet automne, et ils ne seront pas touchés par la récente décision de la Cour suprême du Canada annulant certaines parties d’une loi fédérale sur l’environnement.