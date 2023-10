PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE

L’incertitude continuait de planer samedi au sujet d’une possible évacuation de ressortissants étrangers coincés dans la bande de Gaza par le poste-frontière de Rafah, vers l’Égypte.

Les gouvernements israélien et égyptien avaient pourtant permis aux citoyens américains de sortir de la bande Gaza par l’Égypte, a rapporté le New York Times samedi matin, en citant un responsable du département d’État américain.

Le créneau de midi à 17 heures, heure locale, a été évoqué pour l’ouverture de ce passage. Mais en fin de journée là-bas, il était toujours fermé.

L’heure butoir a passé sans que les centaines de personnes massées aux abords du poste-frontière ne puissent le franchir, a témoigné une correspondante du réseau américain NBC News.

Cette porte de sortie avait aussi été évoquée à Ottawa vendredi.

Le poste-frontière de Rafah pourrait s’ouvrir entre midi à 17 heures, heure locale, pour permettre d’évacuer des ressortissants étrangers, a mentionné une sous-ministre adjointe d’Affaires mondiales Canada.

« Nous n’allons pas dire aux Canadiens de se déplacer avant d’avoir la confirmation qu’ils pourront traverser la frontière », a toutefois souligné Julie Sunday, citée par le réseau CBC.

La mise à jour demandée au cabinet de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, n’avait pas reçu de réponse, samedi en matinée.

Il n’a pas été précisé si les ressortissants d’autres pays pourraient bénéficier de l’accord négocié par les États-Unis pour traverser au poste-frontière de Rafah, a indiqué la source du New York Times.

« C’est sûr, à mon avis, que le Canada est en train de voir avec tous les alliés possibles comment faire sortir des ressortissants canadiens », nous a indiqué Laurence Deschamps-Laporte, professeure adjointe au Département de science politique de l’Université de Montréal et directrice du Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM).

PHOTO SAID KHATIB, AGENCE FRANCE-PRESSE L’Égypte, qui a fermé sa frontière avec le sud de la bande de Gaza la semaine dernière, la rouvrira samedi pour permettre la sortie de ressortissants étrangers, a rapporté l’Associated Press.

« La pratique canadienne, c’est que dès qu’on est capable de négocier avec des alliés pour faire sortir des ressortissants, on ne laisse rien passer. Je m’attends à ce que le Canada essaie le plus fort possible de bénéficier de cet accord. »

L’Égypte, qui a fermé sa frontière avec le sud de la bande de Gaza la semaine dernière, la rouvrira samedi pour permettre la sortie de ressortissants étrangers, a aussi rapporté l’Associated Press, en citant des responsables égyptiens ayant requis l’anonymat. Les interlocuteurs israéliens et palestiniens ont accepté de faciliter ces sorties, a précisé l’une de ces sources. Par contre, le passage de l’aide internationale en sens inverse, depuis l’Égypte vers la bande Gaza, faisait toujours l’objet de discussions.

La situation dans cette zone reste très sensible. Le poste-frontière de Rafah était encore fermé vendredi, à la suite de trois bombardements israéliens, a signalé l’AFP.

Dans tous les cas, cette issue de secours demeure fermée aux Palestiniens qui tentent de fuir vers le sud. Les habitants de Gaza doivent « rester sur leur terre », a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi jeudi.

« L’idée d’ouvrir des camps juste de l’autre côté de la frontière en disant que la communauté internationale va les financer, l’Égypte n’en veut pas », résume Thomas Juneau, professeur adjoint à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa.

« Elle regarde au Liban et en Jordanie où, depuis, 1948 et 1967, les réfugiés sont encore là : le fardeau économique et social que ça représente pour ces pays est énorme. »

L’Égypte craint de se retrouver « propriétaire du problème », d’autant que parmi l’afflux massif de réfugiés de Gaza se glisseraient sans doute des sympathisants et des militants du Hamas, a souligné M. Juneau en entrevue téléphonique.

De plus, la région égyptienne qui se trouve de l’autre côté de Gaza, la péninsule du Sinaï, est « très très pauvre, a des problèmes sociaux et économiques majeurs et […] a déjà de gros problèmes de militantisme islamique », rappelle-t-il.

Le mur entre Gaza et l’Égypte, qui est « très très court », est lui-même un enjeu, ajoute M. Juneau.

« Qu’est-ce qui arrive si ce mur-là est un jour bombardé, qu’il y a une brèche et que les gens se mettent à passer ? Ça va être l’anarchie ! Et ça se ferait dans une violence absolument inouïe. »