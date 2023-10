« On ne peut pas rester muets »

Des centaines de personnes sont réunies ce vendredi au centre-ville de Montréal pour manifester leur appui au peuple palestinien.

Le point de rencontre de la manifestation a été fixé au métro Guy-Concordia et une marche doit bientôt s’ébranler. « Solidarité avec la Palestine » scandent les manifestants. « Free Palestine ! Justice now ! »

Sanura Bendjaber est venue avec son mari et ses deux enfants. « On ne peut pas rester muets en voyant les bombardements qui se font depuis sept jours », dit la femme d’origine algérienne. Elle cite les coupures d’eau et d’électricité qui affectent la bande de Gaza.

« C’est injuste. On est contre la violence. Je suis pour l’humanité », dit-elle.

Également d’origine algérienne, Yasmine et Yousra sont aussi venues montrer leur soutien au peuple palestinien. « On soutient la cause de la Palestine qui se fait bombarder chaque année depuis 75 ans », dit Yousra.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE

La manifestation se déroule sous haute surveillance policière. D’entrée de jeu, les organisateurs ont appelé les manifestants à ne pas interagir avec des contre-manifestants qui pourraient se trouver sur leur chemin.

Le Service de police de Montréal (SPVM) dit qu’il est toujours « en mode surveillance lorsque de grands enjeux internationaux sont susceptibles d’avoir des échos sur son territoire de juridiction », mais se fait avare de détails sur le nombre de policiers déployés dans le cadre de cette manifestation.

Parmi les participants à cette manifestation figurent des membres du groupe « Voix juives indépendantes-Montréal ». On dénonce notamment l’ordre donné par Israël d’évacuer tous les civils de Gaza.

« On comprend que c’est impossible de sortir de Gaza », dit son porte-parole Niall Clapham Ricardo.

L’ancien député provincial et médecin Amir Khadir a quant à lui dénoncé les propos tenus plus tôt cette semaine par le premier ministre. François Legault a jugé qu’il était « honteux » et « inacceptable » de tenir une manifestation pro-Palestinienne au lendemain des attaques du Hamas en Israël.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Niall Clapham Ricardo, de Voix juives indépendantes-Montréal, Norma Rantisi, d’Universitaires pour la Palestine, et Amir Khadir.

François Legault a manqué une autre occasion de se taire. Les manifestants étaient là pour dire que dans tout ça, il y a une injustice qui est à la base de toutes ces violences et qu’il faut aller à la racine des problèmes. Amir Khadir

Mises en garde des politiciens

Plus tôt dans la journée, vendredi, les ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux de la Justice et de la Sécurité publique ont prévenu qu’aucune incitation à la haine ne sera tolérée lors des manifestations en soutien à Gaza et aux Palestiniens.

Le ministre de la Sécurité publique du Canada, Dominic LeBlanc, a dit avoir été en contact avec le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en prévision de ces manifestations.

Son vis-à-vis québécois, François Bonnardel, a abondé dans le même sens : « Le droit de manifester est protégé par nos lois, mais nous n’allons tolérer aucune [incitation] à la violence ou à la haine pendant ces manifestations ».

Selon les bilans officiels, la guerre a fait près de 3200 morts de part et d’autre.

Avec Mélanie Marquis, La Presse