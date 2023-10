(Vancouver) Un homme de 22 ans de Vancouver a été tué dans le sud d’Israël après que des militants du Hamas eurent lancé une série d’attaques meurtrières samedi.

Nono Shen La Presse Canadienne

Le directeur de l’école secondaire King David de Vancouver a confirmé sur Facebook que son ancien élève Ben Mizrachi avait été abattu pendant qu’il assistait à un festival de musique dans le sud d’Israël.

La déclaration de Russ Klein affirme que Ben Mizrachi était plus grand que nature, avec beaucoup de personnalité.

Ben Mizrachi était « un être humain aussi bon que vous pourriez le souhaiter en tant qu’ami, tout simplement le meilleur jeune homme que vous puissiez connaître », a partagé le directeur.

« Il était plein de joie, souriait à tout le monde et était toujours là pour aider. Ben était l’ami de tout le monde et était très fier de son service dans [l’Armée de défense d’Israël] », a poursuivi M. Klein, ajoutant que l’un de ses plus beaux souvenirs avec Ben Mizrachi était le voyage de l’école de 8e année en Israël, il y a dix ans.

M. Klein se souvient avoir vu Ben Mizrachi prier au sommet de l’ancienne forteresse de Massada en Israël tout en portant son maillot de hockey de Kevin Bieksa des Canucks de Vancouver.

M. Klein a fait savoir que la famille avait demandé à ce que son intimité soit respectée durant cette période difficile.

Des funérailles auront lieu mercredi en Israël.

« Période tragique pour [la] communauté »

Ezra Shanken, président-directeur général de la Fédération juive du Grand Vancouver, a déclaré qu’il s’est entretenu avec les parents de Ben Mizrachi cette fin de semaine après avoir appris que leur fils avait disparu.

La famille s’est envolée pour Israël quand elle a appris que le jeune homme faisait partie des personnes tuées, a-t-il indiqué.

M. Shanken a mentionné qu’il était paralysé par l’émotion après avoir appris la mort du jeune homme.

« Si quelqu’un me pousse un peu, je vais juste commencer à pleurer, a-t-il confié. C’est vraiment une période tragique pour notre communauté. »

Le député de Vancouver Granville, Taleeb Noormohamed, a déclaré sur les réseaux sociaux que M. Mizrachi, « un merveilleux jeune homme de [sa] circonscription », avait été « retrouvé parmi les personnes assassinées par les terroristes du Hamas ».

Le festival de musique a réuni des milliers de personnes dans le désert près de Gaza et a été l’une des nombreuses zones sur lesquelles les hommes armés se sont concentrés lors de leur attaque initiale.