(Montréal) Les Canadiens dont les familles sont bombardées à Gaza se disent terrifiés et désespérés de pouvoir aider leurs proches dans le territoire palestinien bouclé, mais ne savent pas comment.

Fakiha Baig La Presse Canadienne

La Montréalaise Dalya Shaath affirme qu’elle a du mal à trouver comment aider ses proches à Gaza.

« Je n’ai pas pu être en contact avec certains membres de ma famille parce qu’il n’y a pas de l’internet, il n’y a pas de communication », a déclaré la thérapeute en entrevue téléphonique.

Donc je ne sais pas s’ils sont encore en vie ou s’ils sont morts. Dalya Shaath

Mme Shaath a déclaré que ces derniers jours ont été difficiles et émouvants. « Nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, comment les choses vont se terminer, mais nous voulons absolument que la guerre prenne fin, a-t-elle mentionné. La vie des civils compte. »

Les combats qui ont commencé avec l’attaque-surprise du Hamas ce week-end ont coûté la vie à plus de1900 personnes des deux côtés, alors que les groupes humanitaires avertissent que les hôpitaux de Gaza sont submergés par les blessés.

Reem Sultan, une pharmacienne de 49 ans originaire de London, en Ontario, a déclaré qu’elle avait du mal à se ressaisir après avoir récemment perdu des êtres chers à Gaza et qu’elle cherchait désespérément des moyens d’aider sa famille toujours dans le territoire palestinien bouclé.

« Ça a été un véritable enfer. J’essaie d’être forte pour mes enfants et je cache tellement de peur », a raconté Mme Sultan en larmes lors d’un entretien téléphonique.

« Je prie simplement et je réfléchis constamment à la manière dont je peux aider ma famille. »

Elle a déjà envoyé de l’argent pour soutenir sa famille à Gaza, mais elle a maintenant du mal à communiquer avec eux depuis qu’Israël a lancé une vaste offensive de représailles samedi à la suite d’une attaque menée par des militants du Hamas.

Ces derniers ont fait irruption en Israël samedi matin, tuant des centaines d’habitants dans des maisons et des rues proches de la frontière avec Gaza et provoquant des échanges de tirs dans les villes israéliennes. Le Hamas et d’autres groupes militants à Gaza détiennent en otage environ 150 soldats et civils, selon Israël.

L’attaque survenue ce week-end, que le Hamas a qualifiée de représailles à la détérioration des conditions de vie des Palestiniens sous occupation israélienne, a attisé la détermination d’Israël à écraser l’emprise du groupe à Gaza.

L’armée israélienne a déclaré mardi qu’elle avait repris le contrôle effectif des zones attaquées par le Hamas dans le sud et de la frontière avec Gaza. Israël avertissait les civils de Gaza d’évacuer quartier après quartier, puis bombardait la zone.

« Une prison à ciel ouvert »

Mme Sultan a raconté que sa famille avait été déplacée de son domicile à Gaza en 1967 et avait finalement déménagé au Canada en 1989.

Mme Sultan a raconté que ses proches ont dû fuir leurs appartements en hauteur et se réfugier dans des espaces exigus, sans électricité et avec peu d’eau et de nourriture. Certains sont morts, a-t-elle déclaré, tandis que d’autres lui ont dit qu’ils craignaient pour leur vie.

Mme Sultan dit qu’elle ne voit actuellement aucun moyen d’aider ses proches à quitter Gaza, les frappes aériennes israéliennes ayant ciblé le passage entre l’Égypte et la ville de Rafah, dans le sud de Gaza – le seul passage hors du territoire côtier densément peuplé qui ne mène pas à Israël.

Les organisations humanitaires plaident pour la création de couloirs pour acheminer l’aide vers Gaza, et avertissent que les hôpitaux submergés de blessés manquaient de fournitures. Israël a interdit l’entrée de nourriture, de carburant et de médicaments à Gaza.

« Nous devons simplement espérer un cessez-le-feu pour pouvoir envoyer des fonds pour les aider, mais de toute façon, à quoi va servir l’argent maintenant », s’inquiète Mme Sultan.

« Ils ont besoin que les fournitures arrivent. Ils ont besoin que la frontière soit ouverte. Ils ont besoin que l’eau, les médicaments et la nourriture arrivent par camions. Ils sont actuellement dans une prison à ciel ouvert. »

Mme Sultan craignait également de perdre bientôt le contact avec ses proches, car nombre de leurs téléphones étaient faiblement alimentés.

Affaires mondiales Canada a exhorté les Canadiens de la région à limiter leurs déplacements, mais n’a pas immédiatement répondu à une question sur la manière dont les Canadiens peuvent aider leurs amis et leur famille coincés à Gaza ou sur la manière dont Ottawa soutient ses citoyens coincés à Gaza.

« Affaires mondiales Canada a répondu à 785 demandes depuis le début du conflit le 7 octobre 2023 », a écrit l’agence dans un communiqué mardi.

« La plupart des demandes concernent les conseils et avertissements aux voyageurs du Canada pour Israël, la Cisjordanie et la bande de Gaza, l’état de l’aéroport/des vols et les options de départ, la situation de sécurité globale ; ainsi que les familles et les proches recherchant des informations sur leur bien-être et la localisation. »

Mmes Shaath et Sultan ont toutes deux fait savoir qu’elles aimeraient voir les politiciens canadiens montrer une certaine forme de soutien aux civils palestiniens à Gaza.

« Je prie et j’espère vraiment que les humains se lèveront et protégeront ces personnes qui ne peuvent pas se protéger elles-mêmes », a déclaré Mme Sultan.

Avec des informations de l’Associated Press.