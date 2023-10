Le coroner recommande aussi au ministère, à la SAAQ et à l’organisme Éduc’alcool de coordonner leurs efforts afin de mettre en place des activités de sensibilisation visant à rappeler au public l’importance de signaler aux policiers les conducteurs ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue.

(Montréal) Québec n’a pas mis de temps à rejeter la recommandation d’un coroner d’abaisser le seuil limite d’alcool dans le sang des automobilistes.

Pierre Saint-Arnaud La Presse Canadienne

Dans un rapport rendu public mardi, le coroner Yvon Garneau recommande aux autorités de réaliser dans les plus brefs délais une analyse de la faisabilité d’abaisser le seuil limite d’alcool dans le sang des automobilistes de 0,08 mg/100 ml à 0,05 mg/100 ml et d’amender le Code de la sécurité routière en conséquence.

Il y souligne notamment que le Québec est la seule province au Canada « à être anachronique avec une limite de 0,08 mg par 100 ml de sang. Pourtant, la preuve est faite quant à la diminution des accidents mortels depuis l’instauration d’une limite inférieure à 0,05 ailleurs au Canada et dans le monde ».

« Une révision n’est pas envisagée »

Dans un bref courriel envoyé à La Presse Canadienne, le cabinet de la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, n’a toutefois laissé aucun doute sur le sort qui sera réservé à cette recommandation : « Une révision de la limite d’alcool permise au volant n’est pas envisagée par notre gouvernement », écrit-on.

La recommandation de réduire cette limite venait conclure le rapport du coroner Garneau sur la mort de Stéphanie Houle, 46 ans, qui a perdu la vie en octobre 2021 à Drummondville alors qu’elle était passagère d’un véhicule conduit par un individu en état d’ébriété.

Le conducteur, Benoit Janvier, 38 ans, avait un taux d’alcoolémie d’environ deux fois la limite permise. Il avait perdu le contrôle de son véhicule qui avait fait une sortie de route suivie de plusieurs tonneaux avant de percuter un arbre. Il roulait alors à 128 km/h dans une zone de 50 km/h, selon le rapport.

Stéphanie Houle est morte sur le coup et Benoît Janvier, qui avait survécu, a été condamné en août dernier à une peine exemplaire de quatre ans et demi de pénitencier après avoir reconnu sa culpabilité à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort et de conduite dangereuse ayant causé la mort. Sa peine est assortie d’une interdiction de conduire durant cinq ans après sa libération.

Le rôle des témoins

Le rapport du coroner souligne également qu’un ami de Benoit Janvier avait déclaré aux policiers qu’il avait été témoin, quelques heures plus tôt, de la consommation de boisson forte de celui-ci et que, lors d’une balade en après-midi au centre-ville, Benoit Janvier allait vite, faisait du drift et qu’il « était sur la brosse ».

Le coroner Garneau recommande donc également au ministère, à la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et à l’organisme Éduc’alcool, de coordonner leurs efforts afin de mettre en place des activités de sensibilisation visant à rappeler au public l’importance de signaler aux policiers les conducteurs ayant ou semblant avoir les facultés affaiblies par l’alcool ou une drogue.

Rejoint par La Presse Canadienne à Toronto, le directeur des affaires juridiques chez MADD (Mothers Against Drunk Driving-Mères contre l’alcool au volant), Eric Dumschat, a aussi souligné le fait que le Québec demeure la seule juridiction canadienne à tolérer une alcoolémie de 0,08. L’abaisser à 0,05 serait « une mesure importante de sécurité routière en matière de conduite avec les facultés affaiblies », a-t-il plaidé. « Cela pourrait avoir un impact important sur la culture de conduite au Québec. »