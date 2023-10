Un Montréalais d’origine juive est mort dans l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, près de la bande de Gaza.

« Comme un vrai guerrier, il est parti comme un héros en voulant protéger les gens avec qui il était. Alex était une force de la nature, doté d’un charisme unique et d’une générosité sans pareil », a déclaré son père Alain Haim Look sur Facebook.

Alexandre Look, dont les parents vivent à Westmount, était en visite en Israël, a annoncé le Chabad of Westmount Educational Centre, lundi matin.

« Il est mort dans une des attaques terroristes en sauvant héroïquement et avec abnégation la vie d’autres personnes tout en repoussant les assaillants », a indiqué l’organisation dans une publication Facebook. « Nous nous joignons à nos frères et sœurs de Westmount et partout dans le monde dans le deuil devant la dévastation qui s’est abattue sur notre peuple et notre terre. »

Affaires mondiales Canada a annoncé dimanche avoir appris la mort d’un Canadien à la suite de l’attaque du Hamas en Israël. Deux autres Canadiens sont actuellement portés disparus.

« Les représentants du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer ces informations et en recueillir d’autres », a déclaré par courriel Affaires mondiales Canada.

Plus d’un millier de Canadiens en Israël

À l’heure actuelle, 1419 Canadiens sont inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël et 492 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Puisque l’inscription à ce service est volontaire, « il ne s’agit pas d’un tableau complet des Canadiens à l’étranger », précise le ministère.

Tout le personnel canadien à l’ambassade du Canada en Israël à Tel-Aviv, ainsi que le personnel canadien à Ramallah sont sains et saufs, a confirmé le ministère.

Le Hamas a lancé une offensive surprise sur Israël tôt samedi matin. Des milliers de roquettes ont été tirées de la bande de Gaza et des dizaines de combattants ont infiltré le territoire. Le premier ministre Benyamin Nétanyahou a déclaré qu’Israël était désormais en guerre contre le Hamas et a lancé des frappes aériennes dans la bande de Gaza, promettant d’infliger un « prix sans précédent ».

Le gouvernement canadien recommande d’éviter tout voyage non essentiel en Israël, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Les frontières avec la Syrie, l’Égypte et le Liban sont également à éviter.