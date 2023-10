Un jeune montréalais fait partie des victimes de l’attaque du Hamas lors d’un concert extérieur dans le sud d’Israël

L’attaque du Hamas en Israël a touché la communauté juive du Québec en plein cœur, lundi, avec l’annonce de la mort d’un jeune Montréalais, Alexandre Look, dont la vie a été fauchée lors d’un festival de musique. Sous le choc, la communauté juive de Montréal s’est rassemblée pour panser ses plaies.

Alexandre Look, 33 ans, dont les parents vivent dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, était en visite en Israël, a annoncé le Chabad of Westmount Educational Centre, lundi matin. Le jeune homme participait à un festival de musique techno dans le sud du pays lorsqu’il a été victime de l’attaque du Hamas, tout comme 260 autres festivaliers, ont décrit ses proches à plusieurs médias.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ALAIN HAIM LOOK Alexandre Look

« Il nous a appelés en videocall vers 11 h 15 de notre heure en me disant : ‟Maman, nous sommes dans une attaque terroriste” », a expliqué sa mère, Raquel Ohnona, en entrevue à RDI. Le jeune homme serait allé se réfugier dans un abri bâti pour se protéger des tirs de missiles avec une trentaine d’autres personnes.

C’est là qu’il aurait péri. « On a assisté à l’assassinat de notre fils en direct », a ajouté son père, Alain Haim Look.

Dans des vidéos authentifiées par la chaîne CBC, des survivants qui se trouvaient avec Alexandre Look dans l’abri ont expliqué que le jeune homme avait cherché à bloquer l’entrée du refuge, qui n’avait pas de porte. C’est ainsi qu’il aurait été victime de tirs d’armes à feu par des combattants à pied infiltrés dans le festival.

« Je vous le jure, il a été notre bouclier. S’il n’avait pas été là, nous serions tous morts », affirme une femme dans l’enregistrement vidéo aux parents d’Alexandre Look, toujours selon CBC.

« Comme un vrai guerrier, il est parti comme un héros en voulant protéger les gens avec qui il était. Alex était une force de la nature, doté d’un charisme unique et d’une générosité sans pareil », a écrit son père sur Facebook lundi.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK D’ALAIN HAIM LOOK Alain Haim Look et son fils Alexandre Look

Alexandre Look vivait au Mexique depuis quelques années et possédait des cliniques de soins de beauté, selon plusieurs médias. Le jeune homme était en vacances depuis deux mois et devait rentrer bientôt, mais avait décidé de prolonger son séjour en Israël à l’occasion de fêtes juives, ont précisé ses parents.

Jointe lundi, une des responsables spirituelles du Centre, Devorah Shanowi, s’est dite attristée du départ du jeune homme alors « qu’il ne faisait que danser et profiter de la vie ». « On ne peut pas rationaliser ce genre de geste, c’est le bas-fond de l’humanité », a-t-elle lâché, au sujet des meurtriers d’Alexandre Look.

Une soirée à la mémoire

L’espace manquait au Centre de conférence Gelber, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, lundi soir. Environ 2000 personnes, jeunes et moins jeunes, y étaient attendues et se sont entassées dans plusieurs salles pour se recueillir et écouter les orateurs, en personne ou sur des écrans.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Environ 2000 personnes étaient attendues au Centre de conférence Gelber, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et se sont entassées dans plusieurs salles.

« L’idée, c’est de se rassembler et essayer de dépasser ce moment pénible », a dit Eta Yudin, vice-présidente du Centre consultatif des relations juives et israéliennes (CJA), l’organisme derrière l’organisation de la soirée.

Les Canadiens de confession juive sont particulièrement marqués par les évènements de la fin de semaine, selon elle, du fait de leurs nombreux liens avec Israël. « Soit ils ont quelqu’un qu’ils connaissent qui est en vacances là-bas, ou un ami ou bien de la famille », énumère-t-elle, avant d’être interrompue à nouveau par une connaissance venue lui dire quelques mots de réconfort.

La soirée s’est déroulée sous un important dispositif de sécurité. Des policiers du Service de police de la Ville de Montréal patrouillaient dans les rues adjacentes tandis que plusieurs autres étaient postés devant l’entrée du bâtiment, où tous les visiteurs devaient se soumettre à une fouille et à un détecteur de métal.

Les visages étaient longs à l’écoute des discours condamnant l’attaque du Hamas et la manifestation en soutien au peuple palestinien qui s’était tenue la veille au centre-ville.

« Vous prouvez à tous qu’une solution juste au conflit palestinien n’est pas ce que vous cherchez, mais plutôt le rêve de voir nos terres ancestrales, mais sans Juifs. À vous, je dis : foutez le camp », a alors déclaré le président de la Fédération CJA, Steve Sebag.

Puis à propos de l’attaque du Hamas, le ministre de la Coalition avenir Québec Benoit Charette a renchéri en affirmant que « 72 heures plus tard, plusieurs personnes hésitent encore à le dire : c’est du terrorisme. […] Ce n’est rien d’autre que du terrorisme ».

« En mémoire des victimes civiles de l’offensive du groupe terroriste Hamas en Israël, les drapeaux de l’Assemblée nationale seront mis en berne mardi, dès l’aube », a annoncé le premier du premier ministre du Québec, François Legault.

Trois autres Canadiens portés disparus

Affaires mondiales Canada a indiqué dimanche que trois autres Canadiens étaient actuellement portés disparus.

Une Manitobaine d’origine établie depuis 33 ans dans le kibboutz de Be’eri, non loin de la frontière avec la bande de Gaza, Vivian Silver, aurait été victime d’un enlèvement. La femme de 74 ans était au téléphone avec une amie lorsque des terroristes du Hamas seraient arrivées à sa porte, a indiqué cette dernière au média The Canadian Jewish News.

Un jeune homme de Vancouver, Ben Mizrachi, qui prenait part au même festival de musique que le Montréalais Alexandre Look, serait également porté disparu depuis les évènements. L’école secondaire juive King David, que fréquentait le jeune homme jusqu’en 2018, a été la première à révéler sa disparition, appelant la communauté à prier en son nom, selon ce qu’a rapporté le quotidien Vancouver Sun.

À l’heure actuelle, 1419 Canadiens sont inscrits au service d’enregistrement des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël et 492 en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Puisque l’inscription à ce service est volontaire, « il ne s’agit pas d’un tableau complet des Canadiens à l’étranger », précise le Ministère.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse