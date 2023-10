La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel s’est engagée à la fin du mois de septembre à réduire ses demandes au nombre de cinq, et a invité les syndicats à faire de même.

(Montréal) La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) déposera lundi un cahier de demandes ajusté, dans le cadre des négociations avec Québec pour le renouvellement des conventions collectives de ses membres.

La Presse Canadienne

La FIQ, qui représente 80 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, en a fait l’annonce dans un communiqué, dimanche.

Jérôme Rousseau, vice-président de la FIQ et coresponsable de la négociation, avait indiqué à La Presse Canadienne, au début de la semaine dernière, que le syndicat avait déjà l’intention de revoir ses demandes et d’en réduire le nombre, avant que la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, demande aux syndicats des secteurs public et parapublic de le faire.

Mme LeBel s’est engagée à la fin du mois de septembre à réduire ses demandes au nombre de cinq, et a invité les syndicats à faire de même.

« Sur le fond, pour nous, très peu de choses vont changer. Nos demandes ajustées démontrent notre bonne foi, mais on demeure extrêmement loin d’une entente. Le gouvernement nous offre 9 % sur cinq ans comme augmentation de salaire. En plus, il veut enlever toute forme de stabilité aux professionnelles en soins pour les traiter comme des pions interchangeables. On n’acceptera jamais ça », a affirmé M. Rousseau par voie de communiqué, dimanche.

Les revendications de la FIQ concernent toujours un meilleur salaire, une amélioration de la charge de travail et une meilleure conciliation travail-vie personnelle, précise le syndicat dans le même document.

Les représentantes syndicales affiliées à la FIQ se réuniront mardi et mercredi pour prendre connaissance du cahier de demandes révisé, et discuteront du vote de grève à venir.

Le syndicat a dit, dimanche, qu’il n’accordera pas d’entrevue avant cette rencontre.

Avec des informations de Lia Lévesque, La Presse Canadienne