Montréal a enregistré près de 60 millimètres de précipitations en 12 heures, et la pluie continue de tomber. Jusqu’à 120 millimètres pourraient s’accumuler par endroit. Déjà, certaines rues font face à des accumulations d’eau.

Jusqu’à présent, le système dépressionnaire qui touche le Québec traverse un axe qui part du sud-ouest de la Montérégie à Lanaudière. En plein milieu : l’île de Montréal, où d’importantes quantités d’eau se sont déjà accumulées.

À 8 h samedi, la station du centre-ville affichait 59 millimètres de pluie accumulée. « C’est énorme et ça continue de tomber », souligne Julien Chartrand, météorologue pour Environnement Canada.

Un autre 30 à 50 millimètres d’eau est attendu à Montréal d’ici la fin de la journée. La métropole pourrait donc devoir absorber un total de 100 millimètres de pluie, voire plus. « Ça n’arrive pas souvent », relève le météorologue. Rappelons que pour tout le mois de septembre, seulement 27 millimètres de pluie avaient été enregistrés, bien en deçà des normales.

Le reste de la province moins touchée

Les accumulations d’eau ont pour l’instant moins touché d’autres régions de la province. En Outaouais, de 10 à 25 millimètres de pluie sont tombés jusqu’à présent. L’ouest de la Montérégie a accumulé 40 millimètres, mais les quantités diminuent dans l’est. À Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, seulement 11 millimètres avaient été enregistrés à 8 h.

Les précipitations n’avaient pas non plus commencé samedi matin en Estrie ou dans la région de Québec. À Trois-Rivières, 12 millimètres ont été observés.

Mais ce n’est pas encore fini. « Pour le reste de la journée d’aujourd’hui, ce soir, cette nuit et jusqu’à demain en mi-journée, la plupart des régions du Québec vont être sous une pluie soutenue », indique M. Chartrand.

Les quantités attendues sont toutefois variables par région, avec les Laurentides, Montréal et Lanaudière comme étant les secteurs les plus fortement touchés. Dans Charlevoix, au nord du fleuve Saint-Laurent, de 80 à 100 millimètres d’eau pourraient s’abattre par endroit.

L’Estrie et la Beauce peuvent s’attendre à 20 à 40 millimètres de pluie. À Québec, les précipitations devraient tourner autour de 25 à 50 millimètres. Vers l’est de la province, soit dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, les quantités devraient aussi être moins élevées : 20 à 40 millimètres pour le Bas-Saint-Laurent, et jusqu’à 40 millimètres en Gaspésie.

Fusion avec la tempête Philippe

Ce système dépressionnaire qui arrive de l’ouest devrait fusionner samedi avec les restants de la tempête tropicale Philippe, venant des Maritimes. « Ça va donner un grand système dépressionnaire, précise Julien Chartrand. La pluie qu’on attend du côté de Québec et Charlevoix est plutôt associée à Philippe. »

En raison de la tempête tropicale, certains secteurs pourraient faire face à des vents plus violents. À Québec, les rafales pourraient atteindre de 60 à 70 kilomètres/heure dimanche. La Côte-Nord et la péninsule gaspésienne feront aussi face d’importants vents. Un avertissement de vent est d’ailleurs en vigueur pour une partie de la Côte-Nord, avec des rafales qui pourraient atteindre les 90 kilomètres à l’heure.

Gare aux inondations et aux glissements de terrain

Plusieurs rues de Montréal étaient effectivement sujettes à des accumulations d’eau, tôt samedi matin. Dans certains cas, l’eau débordait sur les trottoirs et les terrains des maisons environnantes.

« Avec ces quantités de pluie là, c’est sûr que ça peut causer des impacts, comme des débordements de rivière, des accumulations d’eau sur la chaussée et des glissements de terrains, surtout dans les régions montagneuses », précise M. Chartrand.

Les résidants des Laurentides, de Lanaudière et de Charlevoix sont invités à être prudents à proximité des cours d’eau pour éviter les affaissements de terrain, notamment.