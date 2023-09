Des membres de la communauté atikamekw ont marché jeudi vers l’hôpital de Joliette pour « honorer la mémoire » de Joyce Echaquan, cette mère de famille ayant perdu la vie il y a trois ans jour pour jour sous une pluie d’insultes racistes dans l’établissement de santé de Lanaudière.

L’invitation à la marche avait été lancée par le Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, ainsi que par le Conseil de la Nation atikamekw et le Bureau du Principe de Joyce, un organisme créé dans la foulée de la mort de Mme Echaquan pour garantir un accès équitable aux soins de santé pour tous les Autochtones.

Plusieurs personnalités étaient sur place, dont en premier lieu le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière. Le conjoint de Joyce Echaquan, Carol Dubé, s’était aussi déplacé pour l’occasion, tout comme des membres de la direction du CISSS de Lanaudière.

Joyce Echaquan est morte le 28 septembre 2020 à l’hôpital de Joliette dans des circonstances pour le moins troublantes. Son état de santé avait été mal évalué et des préjugés entourant la clientèle autochtone avaient mené les professionnels de la santé à juger qu’elle était en sevrage de narcotiques.

Des avancements, mais…

« On fait ça pour pouvoir marquer cette journée, mais aussi pour dire à la famille et aux enfants de Joyce qu’on a fait des avancements dans les dernières années, que ça aboutit à des réels changements sur le terrain », lance la directrice du Centre d’amitié autochtone de Lanaudière, Jennifer Brazeau.

Elle soutient que le discours public est aujourd’hui plus tourné et ouvert aux enjeux autochtones. Selon elle, les personnes en position de pouvoir – notamment dans le réseau de la santé – ont aussi beaucoup plus d’écoute pour les communautés autochtones qu’avant.

Cela dit, il reste encore beaucoup à faire. « Ça prend encore quelque chose qui va au-delà de la volonté politique. Ça prend encore des changements systémiques dans les institutions », dit Mme Brazeau, qui ne cache pas sa « déception » de voir le gouvernement Legault continuer de nier l’existence du racisme systémique depuis les dernières années.

Un an après la mort de Mme Echaquan, en octobre 2021, la coroner Géhane Kamel avait recommandé au gouvernement Legault de « reconnaître l’existence du racisme systémique » et prendre « l’engagement de contribuer à son élimination » pour éviter qu’un drame comme la mort de Joyce Echaquan ne se reproduise. À ce jour, le gouvernement ne l’a encore jamais fait, réitérant plutôt que le racisme existe, mais qu’il n’y a pas de système responsable.

Depuis l’an dernier, la famille de Joyce Echaquan poursuit le CISSS de Lanaudière pour avoir négligé les soins de santé qui auraient dû être donnés à la mère de 37 ans, ce qui a causé sa mort. Ses proches réclament 2 675 000 $ en dommages punitifs. « C’est difficile aujourd’hui de vivre cela, mais on veut que justice soit faite pour ma fille, pour Joyce », avait souligné l’an dernier la mère de la défunte, Diane Dubé.

Le CISSS ne réintégrera pas la préposée

Le CIUSSS de Lanaudière, lui, a par ailleurs confirmé jeudi qu’il refuse de réintégrer la préposée aux bénéficiaires qui avait été congédiée dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan.

En août dernier, un arbitre en droit du travail avait conclu que l’une des deux employées congédiées dans la foulée de la mort de Joyce Echaquan l’a été injustement, en demandant au CISSS de Lanaudière de réintégrer la préposée Myriam Leblanc et de lui payer le salaire qu’il lui doit.

L’arbitre Serge Brault avait rappelé que la mère de famille atikamekw est morte en septembre 2020 sous « une pluie scandaleuse et déshonorante d’insultes racistes », mais que les erreurs professionnelles commises par la préposée aux bénéficiaires ce jour-là sont bien moins graves que celles de l’infirmière, ce qui justifie une suspension sans salaire de six mois, et non un congédiement.

Cette décision a officiellement été « portée en appel » le 18 septembre dernier, a confirmé la porte-parole du CISSS de Lanaudière, Bianca Desrosiers, dont le groupe se dit « en désaccord ».

Initialement, c’est Mme Leblanc qui avait contesté son congédiement avec l’appui du Syndicat des travailleurs du CISSS de Lanaudière devant le Tribunal d’arbitrage de grief. Elle était l’une des deux employées qu’on entendait dans une vidéo captée par Mme Echaquan le 28 septembre 2020 à l’hôpital de Joliette, juste avant sa mort.