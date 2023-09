Assassinat d’un leader sikh

Des groupes sikhs demandent « un front uni » des partis politiques contre l’Inde

Deux groupes représentant la communauté sikhe au Canada demandent aux partis politiques de « présenter un front uni » devant l’Inde après que le premier ministre Justin Trudeau eut établi un lien possible entre le meurtre d’un leader local, près de Vancouver, et New Dehli.