Plus de 40 000 militaires réunis pour un exercice de l'OTAN l’an prochain

Plus de 40 000 militaires des pays de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), dont le Canada, seront rassemblés pour un exercice qualifié de plus important depuis la fin de la guerre froide. Cela se tiendra en Allemagne, en Pologne et dans les trois pays baltes en 2024.