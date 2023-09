Des milliers de travailleurs du secteur public québécois se rassembleront à Montréal samedi pour « manifester leur colère au gouvernement de François Legault devant les offres insultantes, déposées par le Conseil du trésor », selon le regroupement syndical du Front commun.

Des dizaines de milliers de travailleurs sont attendus pour accentuer la pression sur le gouvernement caquiste face à la « lenteur des négociations menées par le gouvernement », indique le communiqué de presse de l’évènement.

Le Front commun rassemble 420 000 travailleurs en éducation, en santé et dans les services sociaux et en enseignement supérieur, issus des syndicats de la CSN, de la CSQ, de la FTQ et de l’APTS.

Les travailleurs revendiquent des améliorations concrètes de leurs conditions de travail, un rattrapage salarial et une protection contre l’inflation. « Le gouvernement n’offre que 9 % sur cinq ans en augmentations salariales, écrit le Front commun en amont de l’évènement. Ce qui se trouve sur la table n’est même pas une base de négociation sérieuse. »

Une hausse d’autant plus frustrante que le gouvernement caquiste a voté une augmentation de 30 % du salaire des députés, rappelle le regroupement syndical.

Le rassemblement a lieu au parc Jeanne-Mance, sur le Plateau Mont-Royal, à 13 h. Le Front commun lance un appel à la population qui souhaite se joindre aux travailleurs et à prendre la rue « avec celles et ceux qui tiennent les services publics à bout de bras en éducation, en santé et dans les services sociaux et en enseignement supérieur ».

« On tient à nos services publics »

« Nous, on veut que, le 23, les gens descendent dans la rue avec nous, à Montréal, pour démontrer au gouvernement qu’on tient à nos services publics. Et pour avoir de bons services publics, ça prend des gens qui sont bien rémunérés, bien traités, avec de bonnes conditions de travail », a expliqué en entrevue avec La Presse Canadienne Robert Comeau, président de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

« On pense qu’avec cette manifestation monstre-là, où il y aura des dizaines de milliers de personnes pour nous, ce sera un moment déterminant dans cette négociation-ci », a ajouté M. Comeau.

Les négociations entre le gouvernement du Québec et le Front commun durent depuis plusieurs mois déjà. Le Front commun avait déposé ses demandes à l’automne 2022 ; Québec avait déposé ses offres en décembre.

Québec offre des augmentations de 9 % sur cinq ans aux employés de l’État, plus un montant forfaitaire de 1000 $ la première année. À cela, il ajoute une somme équivalant à 2,5 % réservée à des « priorités gouvernementales », ce qui fait qu’il présente son offre comme valant 13 % sur cinq ans.

Le Front commun revendique plutôt un contrat de trois ans, avec 100 $ par semaine pour la première année ou bien l’Indice des prix à la consommation plus 2 % – selon la formule qui serait la plus avantageuse pour les travailleurs – puis l’IPC plus 3 % la deuxième année et l’IPC plus 4 % la troisième année.

Coup d’envoi de l’automne

Cette manifestation, « ça va être le coup d’envoi de l’automne qu’on va avoir », a lancé à son tour François Énault, vice-président de la CSN, responsable de la négociation du secteur public, à La Presse Canadienne.

Les syndicats membres du Front commun ont commencé, lundi dernier, à tenir des votes de grève. Des assemblées doivent se tenir jusqu’à la mi-octobre au sein des syndicats de la FTQ, de la CSQ, de l’APTS et de la CSN. Le mandat qui est sollicité en est un de grève générale illimitée, qui serait précédée par des journées de grève isolées ou regroupées.

La marche se terminera dans le Quartier des spectacles.

Avec La Presse Canadienne