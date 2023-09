Un avertissement de tempête tropicale est en vigueur aux Îles-de-la-Madeleine, où l’ouragan Lee force l’arrêt du service de traversier jusqu’à lundi. Le reste de la Gaspésie, de l’île d’Anticosti et de la Côte-Nord sont aussi sur le qui-vive.

Environnement Canada a émis un avertissement de tempête tropicale pour les Îles-de-la-Madeleine, samedi matin. « On prévoit des vents de force tempête tropicale de 60 avec rafales à 90 km/h sur les secteurs exposés associés à la tempête post-tropicale Lee », précise l’agence fédérale sur son site Web.

En conséquence, toutes les traversées prévus au cours du week-end entre les Îles-de-la-Madeleine et l’Île-du-Prince-Édouard ont été reportées à lundi.

« Restez loin du littoral : l’effet combiné de l’onde et des grosses vagues pourrait provoquer de dangereux courants de retour et vous risqueriez d’être emporté en mer », prévient Environnement Canada.

La municipalité des Îles-de-la-Madeleine a encouragé ses citoyens à se préparer sur sa page Facebook, le 14 septembre. « De bons vents devraient souffler sur les Îles cette fin de semaine. On vous rappelle donc que ce serait le temps de ranger tout ce qu’il y a autour de la maison et qui pourrait s’envoler sous les rafales », peut-on lire. « On vous conseille aussi d’attacher vos bacs et tout ce qui ne peut pas être mis à l’abri. »

Les citoyens sont aussi priés de se prémunir d’une trousse d’urgence contenant de l’eau potable, de la nourriture non périssable, une lampe de poche, une radio et une trousse de premiers soins, notamment.

Les Îles-de-la-Madeleine sont la seule région du Québec visée par cet avertissement. Par contre, les régions de la Gaspésie, d’Anticosti et une partie de la Côte-Nord sont de leur côté sous le coup d’un avertissement de pluie.

Entre 50 à 80 millimètres de pluie et de forts vents du nord-est sont attendus à ces endroits. Les rafales pourraient atteindre 80 kilomètres à l’heure. La pluie devrait persister jusqu’à dimanche. Selon Radio-Canada, les services de pompiers, notamment en Gaspésie, sont à pied d’œuvre pour patrouiller le territoire.