(Montréal) Plusieurs manifestations sont prévues samedi contre le projet de loi 31, qui prévoit entre autres l’abolition pour les locataires du droit de céder leur bail.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Organisés par le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ), les rassemblements auront lieu à Montréal, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda et Sherbrooke, en après-midi.

Pour Cédric Dussault, porte-parole du RCLALQ, l’abandon du droit de cession de bail est « vraiment la goutte d’eau qui fait déborder le vase ».

Le projet de loi 31 représenterait un recul important pour les locataires. Il est odieux parce qu’il fait perdre aux locataires le droit de céder leur bail […] et ne s’attaque pas aux causes profondes (de la crise du logement). Cédric Dussault, porte-parole du RCLALQ

Jeudi, le premier ministre François Legault a laissé entendre que son gouvernement pourrait reculer sur la mesure. Interrogé à ce sujet, le chef de la Coalition Avenir Québec avait indiqué qu’il n’exclurait rien et qu’il fallait « regarder le pour et le contre ».

La commission parlementaire étudiant le projet de loi a débuté à Québec jeudi.

Pour une régulation des prix des loyers

Les manifestants comptent aussi réclamer du gouvernement des mesures concrètes pour endiguer cette crise, alors qu’on apprenait plus tôt cette semaine que la province comptait désormais plus de 10 000 sans-abri et que l’itinérance avait bondi de 44 % au Québec en cinq ans.

« Ça fait extrêmement longtemps qu’on demande à la ministre Duranceau, et à nombre de ses prédécesseurs, de mettre en place un véritable contrôle des loyers, allègue M. Dussault. C’est notre principale demande depuis plusieurs décennies. »

« Tant qu’on n’instaurera pas un véritable contrôle des loyers, avec un registre public et un plafonnement des hausses de loyer, on va continuer de s’enfoncer dans la crise », poursuit le porte-parole.

Les organismes d’aide aux locataires disent avoir remarqué depuis plusieurs années une « explosion » des évictions, dont une partie est faite sous des prétextes « frauduleux » dont l’objectif est d’augmenter considérablement le prix des loyers.

« Ce qu’on demande, c’est d’interdire les évictions lorsque le taux d’inoccupation tombe sous les 3 %, indique M. Dussault. C’est qu’on voit à l’heure actuelle partout au Québec ; toutes les régions ou presque sont touchées. »