Boisé Du Tremblay

Un dépôt à neige qui ne fait pas l’unanimité

Le dépôt à neige situé à côté du boisé Du Tremblay, à Longueuil, n’est utilisé qu’en hiver, mais ses répercussions environnementales se font ressentir toute l’année. Des citoyens et groupes de pression demandent à la Ville de trouver des solutions pour protéger les cours d’eau et la faune qui habite le boisé, en particulier la rainette faux-grillon. Du côté de la Ville, on assure que des développements sont à venir durant les prochains mois.