L’itinérance a pris beaucoup d’ampleur au Québec. Dix mille personnes se trouvaient en situation d’itinérance visible dans la nuit du 11 octobre 2022, selon les données du dernier dénombrement qui seront rendues publiques jeudi, a appris La Presse. Une hausse qui touche toutes les régions du Québec. Et la cause principale de la perte du logement, désormais : les expulsions.

Ce nombre de 10 000 itinérants représente une hausse de 44 % par rapport au dernier dénombrement survenu en avril 2018, indique le rapport du gouvernement du Québec. Ces données « demeurent des nombres estimés et sont certainement inférieures au nombre réel de personnes en situation d’itinérance », précise le rapport.

À noter que les données de 2018 ont été révisées à la hausse pour pouvoir se comparer à celles de 2022. Notamment, deux nouvelles régions se sont ajoutées au dénombrement, soit l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord. Les zones recensées ont aussi été élargies.

Qui plus est, ce nombre qui date de près d’un an précède l’explosion de l’itinérance observée dans les derniers mois dans les villes du Québec, en raison de l’amplification de la crise du logement.

Plus juste à Montréal

Premier constat : l’itinérance s’est régionalisée. En 2018, 80 % des personnes itinérantes se trouvaient à Montréal, comparativement à 60 % en 2022. Ça représente une hausse de 1033 personnes de plus dans la rue.

C’est en Outaouais que l’augmentation de l’itinérance est la plus frappante, soit une hausse de 389 personnes (268 %). D’autres régions du Québec sont durement touchées, comme les Laurentides avec une hausse de 109 % et la Montérégie, où l’itinérance visible a augmenté de 98 %.

Deuxième constat : le nombre de personnes vivant directement dehors, que ce soit dans des campements ou dans la rue, a plus de doublé (hausse de 55 %). « Il est important de noter que l’augmentation de l’itinérance dans les lieux extérieurs prend de plus en plus d’ampleur dans certaines régions, telles qu’en Mauricie — Centre-du-Québec, en Estrie et en Outaouais, peut-on lire. De fait, on observe une forme de régionalisation de l’itinérance de rue. »

Les expulsions, première cause de la perte du logement

Plus de deux personnes itinérantes sur dix ont indiqué que l’expulsion de leur logement a mené à leur itinérance, ce qui en fait le principal point de bascule vers la rue en 2022. En 2018, l’expulsion du logement ne faisait pas partie des choix de réponse dans le questionnaire utilisé, mais cette raison avait été évoquée fréquemment, précise le rapport.

Les raisons menant à une expulsion peuvent un loyer non payé, les rénovations ou des plaintes, par exemple. « Force est de reconnaître que les locataires évincés ne parviennent pas tous à se reloger, indique le rapport. Ainsi, une mesure véritablement préventive consisterait à offrir des services de soutien aux locataires évincés dès la décision du [Tribunal administratif du logement] rendue, sinon dès l’introduction d’une demande. »

Ces données varient toutefois d’une région à l’autre. Par exemple, dans la région de Chaudière-Appalaches, c’est la santé mentale qui est considérée comme la principale cause menant à l’itinérance, à 26 %. En Montérégie, c’est plutôt la consommation de substances.

Autre détail troublant : déjà en 2022, un pourcentage assez élevé des personnes en situation d’itinérance ont des emplois. À Montréal, par exemple, 17 % des gens à la rue travaillaient lors du dénombrement, par rapport à 15 % à l’échelle provinciale.