Les pirates prorusses remettent ça. Le groupe qui s’en est pris aux sites du premier ministre Justin Trudeau en avril revendique de nouvelles attaques sur des pages du gouvernement québécois.

Sur son compte Telegram, NoName057(16) dit avoir réussi des attaques par déni de service sur les sites de l’Autorité des marchés financiers, d’Investissement Québec et de la Société de financement des infrastructures locales.

Selon les vérifications partielles de La Presse, les sites du conseil du Trésor, du ministère de l’Immigration et du ministère de la Culture et des Communications éprouvaient aussi des difficultés, mercredi après-midi. Les pirates disaient aussi avoir fait planter le site du ministère de l’Économie et de l’Innovation, mais il fonctionnait vers 15 h.

Dans un communiqué, le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a confirmé l’attaque des sites du gouvernement, survenue dans la nuit de mardi à mercredi.

Les attaques de type « déni de services distribué » consistent à surcharger un site en multipliant les requêtes de connexion, selon le Ministère. « Pour le moment, rien n’indique que les données détenues par le gouvernement ont été compromises », affirme Québec.

Sur le réseau social X, l’expert en cybersécurité Steve Waterhouse a estimé qu’il « n’y a[vait] pas de solutions miracle pour prévenir ce type d’attaque considérant la grosseur des botnets modernes, si ce n’est d’appliquer une meilleure cyberhygiène à la base ».