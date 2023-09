Sous-variant XBB.1.5

Santé Canada approuve la mise à jour du vaccin de Moderna

(Ottawa) Les responsables de la Santé publique fédérale recommandent aux Canadiens de recevoir la nouvelle version du vaccin contre la COVID-19 cet automne, quel que soit leur âge. Le Québec compte l’offrir en priorité aux personnes vulnérables comme les 60 ans et plus et celles à risque de complications, et ce, dès le mois d’octobre.