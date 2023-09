Les nouvelles stations permettront une évaluation « plus complète de l’impact des rejets atmosphériques sur la qualité de l’air ambiant autour de la fonderie », précise-t-on dans un communiqué du ministre de l’Environnement, Benoit Charrette.

Trois stations d’échantillonnage de l’air ambiant supplémentaire seront installées dans les prochaines semaines à Rouyn-Noranda dans le cadre du renouvellement de l’autorisation ministérielle de Glencore pour l’exploitation de la Fonderie Horne.

Ces nouvelles stations, qui s’ajouteront aux 15 déjà en place, seront en fonction dès cet automne, a annoncé le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, par voie de communiqué, lundi soir.

Il s’agit des suites d’un engagement pris par Québec lors de la présentation, en mars dernier, du Plan d’action gouvernemental pour soutenir Rouyn-Noranda de la controverse entourant la qualité de l’air aux alentours de la fonderie.

Les nouvelles stations permettront une évaluation « plus complète de l’impact des rejets atmosphériques sur la qualité de l’air ambiant autour de la fonderie », précise-t-on. Elles seront situées dans les secteurs nord-ouest et sud-ouest de la ville de Rouyn-Noranda et à proximité de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Selon le plan gouvernemental présenté en mars dernier, la multinationale Glencore paiera pour l’acquisition et la démolition des 80 immeubles situés dans le nord du quartier Notre-Dame, voisin de la fonderie, où sera délimitée une zone tampon.