Planète bleue, idées vertes

Inhumation biodégradable obligatoire

(Gatineau) Pour en finir avec l’accumulation de métaux et de plastiques dans le sol, 16 cimetières de l’Outaouais exigent désormais que les cercueils et urnes mis en terre dans leurs nouvelles sections soient biodégradables. Et à la fin de 2025, ce sera obligatoire dans tous leurs lots.