(New Delhi) Le premier ministre Justin Trudeau participe au sommet du G20 à New Dehli, en Inde, se retrouvant aux côtés d’autres dirigeants des pays les plus riches et les plus puissants du monde.

La Presse Canadienne

M. Trudeau participe samedi à deux séances de travail, intitulées « Une Terre » et « Une famille ».

Il a aussi rencontré le président du Groupe de la Banque mondiale, Ajay Banga.

« J’ai rencontré Ajay Banga, président de la Banque mondiale, aujourd’hui. On a parlé de la nécessité de bâtir des économies résilientes, de voir les occasions économiques qu’offre la lutte climatique et de créer de la croissance pour tous, des priorités que le Canada concrétisera », a indiqué M. Trudeau dans un gazouillis sur le réseau social X, anciennement Twitter.

Le premier du Canada devait aussi rencontrer son homologue du Royaume-Uni, Rishi Sunak

Justin Trudeau terminera sa journée en assistant au souper des dirigeants du G20 à l’invitation de l’hôte de l’évènement, le premier ministre de l’Inde, Narendra Modi.

PHOTO EVAN VUCCI, AGENCE FRANCE-PRESSE Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, et le premier ministre indien et hôte du G20, Narendra Modi.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie est un sujet prioritaire pour le premier ministre Trudeau au sommet de deux jours des dirigeants du G20, ce week-end, en Inde. Il a déjà fait part de sa déception que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, n’ait pas été invité à New Delhi ou au moins à prendre la parole à distance.

Le premier ministre Justin Trudeau s’entretiendra brièvement, dimanche, avec son homologue indien, Narendra Modi, en marge du sommet du G20, où il devrait faire part de ses inquiétudes concernant l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.