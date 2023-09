(Montréal) Treize ans plus tard, le Conseil du trésor n’a toujours pas ordonné le règlement des plaintes en matière d’équité salariale, déposées en 2010 au nom de milliers d’employées de bureau et de l’administration du réseau de la santé et des services sociaux.

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

En dépit d’une pétition à l’Assemblée nationale à cet effet, en mai dernier, et des mobilisations « aux quatre coins de la province au cours de la dernière année », le gouvernement fait toujours la sourde oreille à cet enjeu, qui traîne depuis beaucoup trop longtemps, estiment les représentants de trois syndicats mobilisés samedi dans le cadre d’une manifestation débutant à midi devant les locaux du Conseil du trésor à Montréal.

Selon la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et le Syndicat québécois des employées et employés de services (SQEES-FTQ), près de 30 000 personnes attendent toujours le règlement de leur plainte en vertu de la Loi sur l’équité salariale, un montant qui pourrait aller dans certains cas de quelques milliers à plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Les organisateurs de la manifestation soulignent que la majorité des travailleurs concernés, des agentes administratives, adjointes à la direction et à l’enseignement universitaire, acheteuses, secrétaires médicales et juridiques, entre autres, sont des femmes, dont plusieurs sont mères monoparentales.