(James Smith Cree Nation) Les membres d’une première nation de la Saskatchewan se sont discrètement réunis lundi pour marquer le premier anniversaire d’une tuerie à l’arme blanche, considérée par les chefs comme l’un des pires jours que la communauté ait jamais connu.

La Presse Canadienne

Le chef Robert Head de la bande Peter Chapman, qui fait partie de la nation crie de James Smith, affirme que l’émotion est vive alors que les membres de la communauté soulignent l’anniversaire des attaques au couteau perpétrées par Myles Sanderson, qui s’est déplacé d’une maison à l’autre, défonçant les portes et attaquant des personnes avec une arme blanche il y a un an.

Onze personnes ont été tuées et 17 ont été blessées dans la communauté et dans le village voisin de Weldon.

S’exprimant lors d’un rassemblement pour commémorer la tragédie, M. Head a déclaré que la tuerie était le point culminant d’un traumatisme intergénérationnel et de politiques discriminatoires qui affectent les peuples autochtones.

Il affirme que le pays doit poursuivre ses efforts de réconciliation pour aider les communautés à guérir.

La ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, qui a également pris la parole lors du rassemblement, a déclaré que le gouvernement fédéral s’efforce d’aider les communautés en fournissant des ressources financières et en modifiant la législation qui vise à reconnaître les droits des Premières Nations à l’autodétermination.

La Première Nation a organisé un pow-wow et une veillée plus tôt cette fin de semaine offrant à ses membres une chance de faire leur deuil et de guérir.