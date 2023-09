Le facteur humidex, qui tient compte de la chaleur combinée à l’humidité, pourrait osciller entre 37 et 42 au Québec mardi et mercredi.

Environnement Canada a émis un avertissement de chaleur en fin d’avant-midi lundi, en raison de la masse d’air chaud et humide présente sur « une bonne partie de la province ».

Un tel avertissement de chaleur est émis quand un indice humidex de 40 est attendu, explique Guillaume Perron, météorologue à Environnement Canada.

« Quand on parle de chaleur, ce qui est vraiment dangereux pour la population, c’est l’humidex, le ressenti », a souligné M. Perron en entrevue téléphonique.

Le facteur humidex, qui tient compte de la chaleur combinée à l’humidité, pourrait osciller entre 37 et 42 au Québec mardi et mercredi. À Montréal, il était de 36 à 13 h lundi.

La vague de chaleur annoncée depuis la semaine dernière s’est accentuée à l’occasion du congé de la fête du Travail. Le mercure devrait atteindre les 30 degrés Celsius lundi à Montréal, et jusqu’à 32 degrés mardi et mercredi, prévoit Environnement Canada.

Un temps « inhabituel » pour le début de septembre, note M. Perron.

« Je parlerais plus d’inhabituel que d’exceptionnel parce qu’on a déjà eu des 30 degrés en septembre par le passé. On est tout près, mais pas exactement sur les records. Ce ne serait pas impossible qu’on les batte, mais on ne s’attend pas nécessairement à casser des records partout à tous les jours. »

Pas de record lundi

À Montréal, par exemple, le mercure est déjà grimpé jusqu’à 33,5 degrés un 4 septembre, en 1999.

Le maximum enregistré un 5 septembre a été atteint en 2008, avec 33,3 °C. Pour le 6 septembre, il faut remonter jusqu’à 1983, avec 31,8 °C.

Pour la possibilité d’atteindre un nouveau record dans la métropole, « je m’attendrais plus à ces journées-là », puisque des températures de 32 °C sont prévues pour les 5 et 6 septembre cette année, soit mardi et mercredi.

Environnement Canada ne s’attend toutefois pas à des problèmes de smog, même avec le retour au travail mardi.

« Ça pourrait peut-être augmenter un peu, mais pas à un niveau où ça pourrait être dangereux. Le contexte atmosphérique n’est pas favorable à l’accumulation de smog dans le sud de la province », indique M. Perron.

Mercure en baisse jeudi

Il faudra patienter jusqu’à jeudi pour avoir un peu de répit, avec un mercure qui ne devrait alors pas dépasser les 28 °C à Montréal.

« On attend un système vers la fin de la semaine qui pourrait apporter du temps un peu plus frais et chasser un peu l’humidité. »

Les températures chaudes « pourraient perdurer jeudi et vendredi sur les secteurs les plus au sud du Québec », prévient toutefois Environnement Canada dans son avertissement de chaleur.

Le temps chaud et humide qui occupe actuellement le Québec provenant du sud des États-Unis et du golfe du Mexique, la trajectoire de l’ouragan Idalia « pourrait avoir un impact sur la durée de cet épisode de chaleur », note M. Perron.

Jeunes enfants, femmes enceintes, personnes âgées et personnes souffrant de maladies chroniques risquent davantage d’être affectés par les vagues de chaleur, de même que les personnes qui travaillent ou font de l’exercice à l’extérieur, rappelle Environnement Canada. « Buvez beaucoup d’eau, même avant de ressentir la soif, et restez au frais », conseille le service météorologique.