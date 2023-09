La ville de Longueuil a annoncé la levée de l’avis d’ébullition pour les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil, dimanche en fin d’après-midi, mais celui-ci est maintenu pour le moment pour les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et de Boucherville.

Sur son site internet, la ville précise que les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau de Longueuil sont « conformes » et que les citoyens visés par cet avis n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer.

La diffusion de cet avis avait été rendue nécessaire vendredi dernier après la découverte de la bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc de la municipalité.

Les analyses sont sur le point d’être complétées pour Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville où l’avis reste donc en vigueur pour le moment, explique-t-on également.

Longueuil dit prélever chaque année plus de 2100 échantillons par année dans son réseau d’eau potable. Or, un de ces échantillons s’est récemment révélé non conforme en vertu du Règlement sur la qualité de l’eau potable (RQEP) du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

Cela a donc entraîné la diffusion de l’avis pour toutes les villes alimentées en eau potable par l’usine d’eau potable Louise-Gravel de Longueuil vendredi dernier.

« Deux séries de 20 échantillons prélevés sur deux jours consécutifs doivent être conformes et exemptes de contaminants pour procéder à la levée de l’avis d’ébullition », explique la ville sur son site internet.

Qui plus est, les réseaux rattachés à celui de Longueuil doivent aussi obtenir cette conformité. Les villes alimentées par l’usine d’eau potable Louise-Gravel sont donc responsables d’effectuer l’échantillonnage sur leur réseau local, ce qui explique le délai pour Boucherville et Saint-Bruno-de-Montarville.

Pour ces secteurs, il est donc toujours recommandé d’utiliser l’eau du robinet qui a bouilli à gros bouillon pendant une minute pour :

Boire et préparer des breuvages

Préparer les biberons et les aliments pour bébés

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.)

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.)

Fabriquer des glaçons

Se brosser les dents et se rincer la bouche

Abreuver les animaux de compagnie

De l’eau embouteillée peut aussi être utilisée pour ces usages.

La ville recommande de jeter les glaçons, boissons et aliments préparés le 31 août avec de l’eau du robinet non bouillie.

Les bactéries E. coli vivent dans les intestins de certains animaux et peuvent se retrouver dans leurs excréments, selon la Santé publique du Canada. La bactérie peut contaminer l’eau si les excréments d’une personne ou d’animaux infectés ou porteurs entrent dans l’approvisionnement en eau, précise l’agence fédérale.

Avec Lila Dussault, La Presse