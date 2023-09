Un avis d’ébullition est en vigueur depuis vendredi pour le territoire de Longueuil, soit les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil et les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

Un avis d’ébullition est en vigueur depuis vendredi pour le territoire de Longueuil, soit les arrondissements de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil et les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville. La bactérie E. coli a été détectée dans le réseau d’aqueduc.

C’est ce qu’a annoncé la ville dans un communiqué vendredi.

La population est invitée à utiliser l’eau du robinet qui a bouilli à gros bouillon pendant une minute pour :

Boire et préparer des breuvages

Préparer les biberons et les aliments pour bébés

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.)

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.)

Fabriquer des glaçons

Se brosser les dents et se rincer la bouche

Abreuver les animaux de compagnie

De l’eau embouteillée peut aussi être utilisée pour ces usages.

La ville recommande de jeter les glaçons, boissons et aliments préparés le 31 août avec de l’eau du robinet non bouillie.

La ville de Longueuil précise aussi qu’il est possible d’utiliser l’eau du robinet pour :

Préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée

Laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l’assécher

Faire fonctionner le lave-vaisselle, si celui-ci est réglé au cycle le plus chaud

Laver des vêtements et prendre une douche ou un bain, en faisant attention que les jeunes enfants n’avalent pas d’eau.

Dans les écoles et lieux commerciaux, les fontaines d’eau devront être fermées.

Qu’est-ce que le E. coli ?

Les bactéries E. coli vivent dans les intestins de certains animaux et peuvent se retrouver dans leurs excréments, selon la Santé publique du Canada. La bactérie peut contaminer l’eau si les excréments d’une personne ou d’animaux infectés ou porteurs entrent dans l’approvisionnement en eau, précise l’agence fédérale.

Les personnes infectées par le E. coli peuvent ne pas présenter de symptômes. Si elles en ressentent, les symptômes apparaissent dans les dix jours suivant l’exposition à la bactérie. Ils incluent :

nausée

fièvre légère

maux de tête

vomissements

vives crampes d’estomac

diarrhées aqueuses ou sanglantes

La majorité des gens guérissent sans problèmes, mais certaines personnes peuvent développer des complications qui nécessitent une hospitalisation. Les personnes les plus à risque sont les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les adultes de 60 ans et plus et ceux ayant un système immunitaire affaibli.

Jusqu’à quand ?

L’avis d’ébullition est en vigueur jusqu’à ce que la Ville de Longueuil lance un avis contraire.

« Nous sommes désolés des inconvénients que cette situation peut occasionner et nous vous remercions de votre compréhension », indique la Ville dans son communiqué. « La Ville de Longueuil prend actuellement toutes les mesures à sa disposition pour déterminer la source du problème et pour le corriger. »