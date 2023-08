Les autorités ont déclaré plus tôt cette semaine que l’incendie qui brûlait près de Yellowknife était maintenant maîtrisé, mais qu’il n’était toujours pas sécuritaire pour les résidants de la capitale de rentrer chez eux.

(Yellowknife) L’état d’urgence dans les Territoires du Nord-Ouest a été prolongé jusqu’au 11 septembre.

La Presse Canadienne

Le gouvernement territorial avait déclaré l’état d’urgence le 15 août, alors que des incendies de forêt menaçaient plusieurs localités, dont la capitale, Yellowknife.

Ce décret permet au gouvernement territorial de mobiliser les ressources dont il a besoin pour protéger la santé et la sécurité des résidants pendant une saison d’incendies de forêt sans précédent.

La première ministre des Territoires du Nord-Ouest s’est montrée sensible à la frustration des personnes contraintes de quitter leur domicile.

« Moi aussi, je veux rentrer chez moi. Nous voulons tous rentrer chez nous. C’est difficile d’être évacué », a déclaré mercredi Caroline Cochrane après avoir visité un centre d’évacuation d’Edmonton en compagnie des ministres fédéraux Randy Boissonnault et Dan Vandal, du ministre des Forêts de l’Alberta Todd Loewen et du maire d’Edmonton Amarjeet Sohi.

« Nous ne pouvons pas contrôler le feu. Nous ne pouvons pas contrôler le vent et la température, c’est pourquoi nous avons encore des températures élevées dans le Nord, a affirmé Mme Cochrane. Ce que je dis aux gens, c’est que dès qu’ils pourront rentrer chez eux en toute sécurité, dès que le feu sera maîtrisé, il faudra attendre au moins quatre ou cinq jours. »

Les autorités ont déclaré plus tôt cette semaine que l’incendie qui brûlait près de Yellowknife était maintenant maîtrisé, mais qu’il n’était toujours pas sécuritaire pour les résidants de la capitale de rentrer chez eux.

Près de 70 % de la population du territoire, dont quelque 20 000 résidants de Yellowknife, ont trouvé refuge en Alberta et ailleurs au pays, jusqu’à ce que le danger se dissipe.

Mme Cochrane a mentionné que son gouvernement devait s’assurer que l’électricité, les aéroports, les hôpitaux, les épiceries et les stations-service fonctionnent et « ensuite, nous ramènerons les gens chez eux ».

« Nous sommes tous évacués et les gens sont fatigués. Ils veulent rentrer chez eux, mais il est très important que les gens n’essaient pas de rentrer chez eux avant qu’on les appelle, avant que ce soit le moment, parce que non seulement vous vous mettez en danger, mais vous mettez aussi nos premiers intervenants en danger », a-t-elle prévenu.

M. Vandal, ministre fédéral des Affaires du Nord, a indiqué que son gouvernement continuerait à apporter son soutien aussi longtemps que nécessaire. Il a également souligné la coopération entre tous les niveaux de gouvernement lors de cette catastrophe.

« C’est une situation sans précédent. Je pense que dans les moments difficiles, les Canadiens s’entraident et nous étions tous ensemble aujourd’hui. Nous avons tous travaillé ensemble depuis le tout début », a-t-il déclaré.

Environ 300 membres des Forces armées canadiennes participent à la lutte contre les incendies dans les Territoires du Nord-Ouest. Le soutien militaire est prévu jusqu’au 5 septembre, avec des prolongations possibles en fonction d’une réévaluation plus approfondie par Sécurité publique Canada, les Forces armées et les autorités territoriales.