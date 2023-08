La rentrée d’un suppléant

Bonjour, tout le monde ! Je me présente, Grégoire Nadon, votre professeur de français de quatrième année. J’espère que vous avez passé de belles vacances. Et que vous êtes en forme. Moi, je suis un peu nerveux, parce que c’est la première fois de ma vie que je me trouve devant une classe.