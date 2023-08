« … Et le but », de Dominick Gravel, finaliste dans la catégorie Sports

« Via ferrata d’hiver », de Josie Desmarais, finaliste dans la catégorie Arts et culture

Les photojournalistes de La Presse sont finalistes à 14 reprises pour l’édition 2022 du prix Antoine-Desilets. Ce concours de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec récompense chaque année les meilleures photos de presse dans la province.

Cinq photojournalistes de La Presse, soit Josie Desmarais, Martin Chamberland, Martin Tremblay, Dominick Gravel et David Boily, sont finalistes dans diverses catégories allant de la culture à la vie quotidienne et aux sports. Martin Tremblay et Dominick Gravel sont aussi finalistes pour leurs photoreportages portant respectivement sur la guerre en Ukraine et la fermeture du chemin Roxham. Le collaborateur à La Presse Denis Germain se distingue dans la catégorie culture.

« Nous sommes très fiers de ces nominations, a souligné l’éditeur adjoint de La Presse, François Cardinal. Cela montre toute l’importance que nous accordons à la photo sur nos plateformes. En journalisme, les images sont souvent considérées comme un complément au texte, mais nous croyons à La Presse que les deux forment un tout qui renseigne les lecteurs avec le plus de justesse et de nuance possible. »