(Ottawa) Le gouvernement Trudeau demande instamment à Meta de cesser de bloquer les nouvelles canadiennes sur ses plateformes Facebook et Instagram alors que l’Ouest canadien est aux prises avec d’importants incendies de forêt et que des dizaines de milliers de Canadiens doivent être évacués d’urgence.

Ce qu’il faut savoir Des incendies de forêt importants forcent une évacuation massive dans les Territoires du Nord-Ouest.

Meta bloque l’accès aux informations canadiennes sur ses plateformes depuis le début du mois d’août.

Le gouvernement Trudeau exige du géant numérique qu’il cesse cette pratique « irresponsable » alors qu’il y a une crise et que de nombreux Canadiens utilisent les réseaux sociaux pour s’informer.

Le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, a lancé cet appel au géant du numérique après avoir qualifié la décision de Meta de bloquer l’accès à des nouvelles en temps de crise de « complètement irresponsable ».

Les habitants de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, ont reçu l’ordre d’évacuer d’ici vendredi midi en raison de l’avancée rapide des incendies de forêt.

PHOTO CHRIS WATTIE, ARCHIVES REUTERS Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez

Cette évacuation massive a mis en lumière l’importance des médias sociaux en temps de crise. De nombreux résidants dépendent des médias sociaux pour avoir accès aux nouvelles et les relayer.

« Ce que fait Meta est complètement irresponsable. C’est d’ailleurs quelque chose que j’avais soulevé avec eux parce que c’était arrivé en Australie. Ils ont dit que les choses seraient différentes ici. Ça ne l’est pas. On voit qu’à travers ce blocage, les gens n’ont pas accès à de l’information, de l’information qui est absolument cruciale », a dit le ministre Rodriguez.

« Alors je demande à Meta de renverser cette décision, de permettre aux gens d’avoir accès aux nouvelles. Et je sais que ma collègue Pascale St-Onge regarde la situation et discute avec Meta », a-t-il ajouté.

M. Rodriguez était ministre du Patrimoine jusqu’à tout récemment avant d’être muté aux Transports lors du dernier remaniement ministériel. Il a donc veillé à l’adoption du projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne, en juin, malgré la vive opposition des géants du web et du Parti conservateur.

Cette loi oblige les géants du web à verser une redevance aux médias canadiens pour le partage des nouvelles sur leurs différentes plateformes.

Meta s’oppose vigoureusement à cette loi qui doit seulement entrer en vigueur en décembre. En guise de protestation, le géant du web a décidé au début du mois d’août de bloquer l’accès aux nouvelles canadiennes sur Facebook et Instagram, soulevant la colère du gouvernement Trudeau.

Dans une déclaration aux médias, la ministre du Patrimoine Pascale St-Onge a aussi fermement condamné le comportement de Meta, estimant qu’il était totalement « déraisonnable » et « irresponsable » d’empêcher l’accès aux nouvelles à des gens en temps de crise.

« Ce genre de situation dangereuse montre à quel point il est vital pour un si grand nombre de nos communautés d’être informées sur l’urgence actuelle d’avoir un accès accru à des informations et des nouvelles fiables et dignes de confiance », a dit la ministre.

Dans une entrevue à La Presse, la ministre Pascale St-Onge a ajouté que cette situation est d’autant plus inacceptable que la loi que conteste Meta ne doit pas entrer en vigueur qu’en décembre. « Il n’y a aucune raison commerciale qui justifie de mettre la vie des gens en danger », a tonné la ministre. « Meta doit agir dès maintenant comme un bon citoyen corporatif en rétablissant l’accès aux nouvelles canadiennes. »

Dans une entrevue avec La Presse, un évacué de Yellowknife, Simon Cloutier, a déploré cette situation.

C’est un problème que Meta ait banni les publications médiatiques. On a besoin de cette information. J’ose espérer que ces entreprises et le gouvernement arriveront à une entente parce que je ne souhaite ça à personne d’autre. Ce n’était pas drôle. Simon Cloutier, résidant évacué de Yellowknife

Réactions de Meta

Du côté de Meta, on soutient avoir pris les moyens nécessaires pour s’assurer que les utilisateurs de Facebook aient toujours accès aux informations diffusées par les agences gouvernementales en temps de crise. Entre autres choses, la fonction Safety Check a été activée sur Facebook jeudi. Cette fonction permet aux gens de faire savoir à leurs amis et à leur famille qu’ils sont en sécurité.

« En temps de crise, Safety Check permet aux gens de demander de l’aide, de prendre des nouvelles de leurs proches et d’accéder à des mises à jour provenant de sources fiables. Les Canadiens peuvent continuer à utiliser notre technologie pour entrer en contact avec leur communauté et accéder à des informations fiables, y compris le contenu des agences gouvernementales officielles, des services d’urgence et des organisations non gouvernementales », a indiqué un porte-parole de Meta.

Avec la collaboration de William Thériault, La Presse