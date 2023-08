(Ottawa ) Le premier ministre Justin Trudeau et son épouse Sophie Grégoire annoncent aujourd’hui leur séparation.

La nouvelle a été confirmée par le bureau du premier ministre.

« Aujourd’hui, le premier ministre et Sophie Grégoire Trudeau ont fait le point sur leur relation. Sophie et le premier ministre ont signé un accord de séparation légale. Ils ont veillé à ce que toutes les mesures légales et éthiques concernant leur décision de se séparer soient prises, et continueront à le faire à l’avenir », peut-on lire dans cette déclaration.

« Ils restent une famille unie et Sophie et le premier ministre se concentrent sur l’épanouissement de leurs enfants dans un environnement aimant et collaboratif. Les deux parents seront constamment présents dans la vie de leurs enfants et les Canadiens peuvent s’attendre à souvent voir la famille ensemble », ajoute-t-on dans cette déclaration.

Le bureau du premier ministre a précisé que la famille sera ensemble en vacances à partir de la fin de semaine prochaine. « Pour le bien-être de la famille, nous vous demandons de respecter leur vie privée », a-t-on indiqué.

M. Trudeau et Mme Grégoire se sont mariés en 2005. Le couple a trois enfants : Xavier, Ella-Grace et Hadrien.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM @JUSTINPJTRUDEAU Publication Instagram de Justin Trudeau

M. Trudeau, qui a déjà annoncé sa ferme intention de diriger les troupes libérales aux prochaines élections, et Mme Grégoire avaient déjà dévoilé dans le passé que leur couple avait vécu des moments difficiles.

« Notre mariage n’est pas parfait, et nous avons eu des hauts et des bas difficiles. Pourtant Sophie reste ma meilleure amie, ma compagne, mon amour. Nous sommes honnêtes les uns avec les autres, même quand ça fait mal », avait écrit Justin Trudeau dans son autobiographie « Terrain d’entente » publiée en 2014, quelques mois avant le scrutin fédéral de 2015 qui l’a porté au pouvoir.

Au cours des derniers mois, M. Trudeau et Mme Grégoire ont participé à quelques évènements officiels. Ils se sont notamment rendus au couronnement du roi Charles III à Londres. Ils ont aussi accueilli le président des États-Unis Joe Biden et son épouse Jill Biden durant une visite officielle du locataire de la Maison-Blanche en mars à Ottawa.

Justin Trudeau, âgé de 51 ans, et Sophie Grégoire, âgée de 48 ans, se sont connus lorsqu’ils étaient enfants. Sophie Grégoire était alors une camarade de classe du plus jeune frère du futur premier ministre, Michel.

Ils ont commencé à se fréquenter à l’âge adulte alors qu’ils étaient les hôtes d’un gala de bienfaisance. Ils se sont mariés lors d’une cérémonie à Montréal en mai 2005.

Le couple a d’abord vécu à Montréal, où sont nés leur fils Xavier, 15 ans, et leur fille Ella-Grace, 14 ans. Ils ont déménagé à Ottawa en famille en 2010, deux ans après que Justin Trudeau a été élu député de Papineau à Montréal. Leur fils de neuf ans, Hadrien, est né à Ottawa.

Sophie Grégoire était une animatrice de télévision québécoise, mais elle a pris du recul de cette carrière après son déménagement dans la capitale nationale.

Justin Trudeau n’est pas le premier à vivre une séparation alors qu’il occupe les fonctions de premier ministre. En effet, son père, Pierre Elliott Trudeau, a aussi annoncé son divorce avec sa femme, Margaret Trudeau, en 1984, la même année où il a quitté son poste de premier ministre.

Dans son livre, Justin Trudeau a écrit que la séparation de ses parents l’avait durement marqué.

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulaient dans la région de la capitale fédérale au sujet d’une possible rupture du couple Trudeau-Grégoire.

Cette annonce survient une semaine après que Justin Trudeau a remanié en profondeur son cabinet tandis que son gouvernement libéral, qui est à la traîne dans les sondages derrière le Parti conservateur de Pierre Poilievre, entreprend la deuxième moitié de son troisième mandat.

Avec La Presse Canadienne