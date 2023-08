Des étudiants maghrébins utilisent un stratagème pour avoir la résidence permanente plus rapidement et à moindre coût : s’inscrire dans une université pour entrer au Québec et suivre une formation au niveau secondaire une fois sur place.

Une stratégie de contournement très populaire

Des étudiants étrangers qui ont été acceptés dans une université québécoise et qui ont obtenu du fédéral leur permis d’études choisissent plutôt de s’inscrire au secondaire lorsqu’ils posent les pieds au Québec.

Qu’est-ce qui peut bien les pousser à s’inscrire dans un programme qui leur permettra d’obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) plutôt qu’un baccalauréat ou une maîtrise ?

Il s’agit d’une stratégie, dont La Presse a eu vent, peu connue en dehors des milieux de l’immigration. Dans un premier temps, elle permet à ces étudiants, essentiellement maghrébins, de décrocher un diplôme plus rapidement et donc de pouvoir demander la résidence permanente plus vite. En prime, elle leur permet de faire des économies, parce qu’ils pourront ensuite s’inscrire à l’université en tant que résidents, et payer les droits de scolarité prévus pour les Québécois, autour de 4000 $ par année plutôt que ceux imposés aux étudiants étrangers, soit plus de 20 000 $.

La Presse a pu confirmer l’importance de cette pratique grâce aux travaux d’un chercheur de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), Islem Bendjaballah, dont la thèse de doctorat porte sur le parcours migratoire des étudiants maghrébins.

« J’avais remarqué une tendance chez ces gens-là un peu différente des autres étudiants. Par exemple, le fait de s’inscrire dans une maîtrise et de changer pour un DEP une fois qu’ils sont ici, explique-t-il. Je savais que ça existait, mais je ne savais pas que c’était très courant. Quand j’ai commencé le terrain, j’ai trouvé que plus de 50 % des étudiants maghrébins qui viennent avec un baccalauréat ou une maîtrise ou même un doctorat changent pour un DEP. »

Peut-on chiffrer le phénomène ? Difficilement. Les statistiques officielles ne reposent pas sur le suivi individuel de ces étudiants. Bien souvent, les universités ne savent pas pourquoi un étudiant étranger accepté dans un programme ne se présente pas. En outre, les écoles professionnelles et les centres de services scolaires ne connaissent pas le cheminement de leurs élèves.

On peut cependant donner un ordre de grandeur des inscriptions à des programmes menant à un DEP. Pour les deux principaux centres de service scolaires de l’île de Montréal, la proportion est d’environ 13 % : 851 élèves étrangers inscrits au DEP sur un total de 6429 élèves au centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB) et 2200 élèves étrangers sur un total de 16 000 au centre de services scolaire de Montréal (CSSDM).

On sait également, grâce aux données du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec (MIFI), que le nombre d’étudiants du Maghreb détenant un permis d’études a été en forte hausse, passant de 4320 en 2016 à 10 865 en 2021, soit une augmentation de deux fois et demie.

Est-ce de la triche ?

L’existence de cette pratique soulève des questions de nature éthique. Il est clair qu’il s’agit d’une stratégie de contournement du système d’approbation des étudiants étrangers. Mais est-ce de la triche ?

Islem Benabdallah y voit plutôt une « stratégie de mobilité internationale ». « On a toujours pris les étudiants internationaux comme des personnes qui subissent la politique migratoire. Mais ces étudiants ont aussi des stratégies. Donc, ils changent leurs stratégies en fonction des conditions de vie ou des politiques. »

Sa directrice de recherche, Annick Germain, professeure à l’INRS, est du même avis. « Ces étudiants n’ont enfreint aucune règle », dit-elle.

En effet, les étudiants qui changent ainsi de niveau d’études le font en respectant les mécanismes prévus, c’est-à-dire en faisant une nouvelle demande d’approbation pour le changement de leur parcours scolaire.

Dans l’ensemble, on peut difficilement s’étonner du fait qu’ils développent des stratégies, observent des spécialistes. Ils doivent composer avec diverses contraintes et des délais, parfois arbitraires, qui font que leur cheminement est souvent une course à obstacles.

D’un point de vue moral, je ne vois absolument aucun problème avec ça. On est là pour faire appliquer la loi. Mais, en même temps, moi, mes stratégies au quotidien, c’est d’essayer de trouver des brèches dans la loi sur l’immigration et son règlement pour trouver une porte d’entrée à mes clients. Isabelle Dumais-Beaulieu, consultante en immigration

Me Nadia Barrou, spécialisée en immigration, y voit néanmoins un problème, dans la mesure où ces étudiants mentent sur leur intention de départ. Selon elle, l’enjeu éthique porte sur la notion de double intention.

« On peut décider d’immigrer après les études, mais il faut que l’intention principale, ce soient les études, précise-t-elle. Ça ne doit pas être une immigration déguisée. »

Ce principe de double intention est en décalage avec la réalité de l’immigration, soutient Me Barrou. Au Canada, on sait que l’un des objectifs clairement exprimés par les gouvernements du Québec et du Canada est d’attirer des étudiants étrangers parce que ceux-ci constituent un bassin d’immigration de qualité. « Les étudiants internationaux, particulièrement ceux qui parlent français, sont une richesse pour le Québec », reconnaît le cabinet de la ministre du MIFI.

Et pourtant, si, dans leurs demandes de permis d’études, les étrangers disent vouloir étudier au Canada pour immigrer, ils seront refusés. La philosophie sous-jacente au système force donc bien des candidats à entamer leur relation avec le Canada sur un mensonge. C’est pour cette raison que plusieurs estiment que ce concept de double intention devrait être abandonné.

« Il faudrait qu’un étudiant puisse dire : “Je veux immigrer, ma seule option est d’étudier, c’est pour ça que je vais faire un DEP.” Les choses seraient claires », explique Me Barrou.

« Je trouve qu’à certains égards, on devrait alléger les conditions d’entrée ou d’admissibilité », ajoute Mme Dumais-Beaulieu.

« C’est quasiment une mafia »

Comme dans d’autres dossiers liés à l’immigration, les informations voyagent, les messages se transmettent, encore plus vite chez les jeunes. C’est ainsi que ce stratagème, soutenu par une industrie, s’est mis à circuler dans les milieux des étudiants maghrébins.

« C’est quasiment une mafia », affirme Me Nadia Barrou.

« Les intermédiaires qui ramènent ces étudiants reçoivent de grosses commissions des écoles privées qui offrent des DEP. Un intermédiaire peut recevoir entre 2000 $ et 4000 $ par étudiant qu’il ramène. Il y a une multitude d’écoles qui se sont créées pour donner des DEP sans aucun contenu. J’ai vu des personnes qui ont fini un DEP en informatique et qui étaient serveurs ou chauffeurs UBER. Elles m’ont dit : “On n’a rien appris.” »

Dans les faits, ce n’est pas nécessairement la meilleure solution pour les étudiants et ce n’est pas toujours intéressant sur le plan financier. « La différence entre une maîtrise et mon DEP, c’est environ 10 000 $ pour la formation », rapporte Alla Eddine Ghazouli, qui a payé 20 000 $ pour un DEP en dessin de bâtiment. « Si j’avais fait une maîtrise, ça m’aurait coûté 31 000 $. »

Des regrets ? « Ce qui est arrivé est arrivé, répond-il. Mais je conseillerais à des amis de faire l’université ici. Le DEP, à mon avis, n’est pas une bonne stratégie. »

13 787 Nombre de certificats d’acceptation du Québec (CAQ), délivrés à des étudiants étrangers inscrits dans des programmes d’études menant à l’obtention d’un DEP, en 2022 Source : ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec 93 370 Nombre de titulaires d’un permis d’études, au Québec, en 2022 Source : ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration du Québec

Deux étudiants, deux parcours

Ils sont tous les deux algériens. Ils ont tous les deux 30 ans. Et ils sont tous les deux venus ici avec un permis d’études. Mais les chemins qu’ils ont empruntés pour obtenir la résidence permanente sont différents.

« La baguette magique »

Le premier, Alla Eddine Ghazouli, formé en architecture dans son pays, a opté pour un diplôme d’études professionnelles (DEP), une formation au niveau secondaire, pour immigrer au Canada.

« Le programme d’immigration qui m’intéressait le plus, c’est celui du Canada, explique-t-il. On parle français au Québec. J’aime le mode de vie. Il y a beaucoup de programmes d’études, beaucoup d’options. Et beaucoup plus d’occasions qu’en Europe.

Au début, je pensais aller à l’université. Mais je suis venu et je me suis inscrit à l’École des métiers du Sud-Ouest de Montréal. C’est une formation rapide et c’est efficace. Normalement, c’est 18 mois. Mais avec la COVID-19, ça m’a pris deux ans. Alla Eddine Ghazouli

Sa formation en dessin de bâtiment lui a coûté 20 000 $.

« Dans mon temps, le DEP, c’était la baguette magique, souligne-t-il. C’était la façon la plus rapide et la moins chère pour accéder à la résidence. Mais ça a changé avec la réforme du PEQ [Programme de l'expérience québécoise]. »

Le nouveau PEQ, adopté en juillet 2020, oblige en effet les étrangers diplômés ici à détenir une expérience de travail pertinente avant de pouvoir postuler à la résidence permanente. Pour les titulaires d’un DEP, cette expérience est de 18 mois. Il est à noter qu’une nouvelle mouture du PEQ, qui devrait être en vigueur en octobre, prévoit l’abolition de l’expérience de travail comme condition d’admissibilité pour les étudiants étrangers diplômés.

Il y a quelques mois, Alla Eddine Ghazouli a pu déposer sa demande de sélection permanente au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI). Une fois admis comme résident permanent, il compte entreprendre des démarches pour faire reconnaître son diplôme algérien en architecture et suivre, au besoin, les cours supplémentaires requis.

Son but ? « J’ai beaucoup de buts, répond-il. Je suis très ambitieux. Par exemple, je veux ouvrir ma propre entreprise au Québec. »

« J’ai eu de la chance »

Le second, Amine Badaoui, a poursuivi ses études universitaires au Québec.

Diplômé en génie informatique et en administration des affaires en Algérie, il a fait une maîtrise en génie informatique à Polytechnique Montréal, où 46 % des étudiants aux cycles supérieurs proviennent de l’étranger.

Un DEP ? « Pas question ! lance-t-il. J’avais amassé un peu d’argent. En plus, j’avais une bourse d’études ici. »

Amine Badaoui a eu droit à une bourse d’exemption des droits de scolarité supplémentaires destinée aux étudiants étrangers. Au lieu de payer les 40 000 $ exigés des étudiants étrangers inscrits dans un programme professionnel de maîtrise, il a payé les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois, soit 4200 $.

« J’ai eu de la chance, reconnaît-il. C’était offert à tout le monde, il fallait juste faire la demande. »

Diplômé en janvier 2022, il a été embauché par un studio de jeux vidéo un mois plus tard.

Compte-t-il rester à Montréal ? « Oui, je vois beaucoup d’occasions d’emploi, d’évolution, dit-il. C’est différent de mon pays. On réalise des choses. On construit des choses. »

Dans les faits, Amine a déjà sa résidence permanente. Pour aller plus vite, il a présenté une demande dans un programme fédéral, sans passer par le PEQ.

« J’ai pris un autre chemin, explique-t-il. Puisque j’avais déjà de l’expérience de travail, j’ai fait une demande en ligne dans le programme Entrée express et j’ai été directement accepté. Après mes études, j’ai demandé mon permis de travail. Peu de temps après, j’ai reçu ma résidence permanente. »

Une manœuvre moins intéressante

La stratégie consistant à s’inscrire à un diplôme d’études professionnelles (DEP) pour accélérer le processus menant à la résidence permanente existe toujours, mais elle semble en perte de vitesse parce que des mesures mises en place par Québec et Ottawa rendent la manœuvre moins intéressante.

Une école privée non subventionnée qui offre des DEP, l’Institut Aviron, a par exemple noté une diminution importante des inscriptions en 2022. « On a une baisse de près de 50 % », précise le conseiller Ramy Suissa. « On a 300, 350 élèves par année. On en avait dans les 500 avant. »

Cette stratégie s’est développée il y a environ six ans, selon Nadia Barrou, avocate spécialisée en immigration. Cela correspond au moment où, selon les statistiques du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI), le nombre d’étudiants maghrébins titulaires d’un permis d’études a explosé entre 2016 et 2021, passant de 1035 à 4700 pour l’Algérie, de 1740 à 4030 pour le Maroc et de 1545 à 2135 pour la Tunisie.

Ce système bien rodé a d’abord été mis à mal par les changements aux politiques d’immigration adoptés par le gouvernement Legault, en 2020. Les étudiants étrangers, qui jusque-là avaient accès à la résidence permanente après l’obtention de leur diplôme, devaient travailler à la fin de leurs études avant de pouvoir postuler : 18 mois pour les titulaires d’un DEP, 12 mois pour les autres diplômés.

Cette mesure a eu un impact plus marqué chez les étudiants qui avaient opté pour un DEP, en le privant de son principal avantage, celui d’être une voie rapide. « Ça a été le début de nos problèmes », confirme M. Suissa, de l’Institut Aviron.

Plaintes des universités

À cela s’est ajouté un second élément. « Au début, ça fonctionnait. Mais après, les universités se sont plaintes, rapporte Me Barrou. Elles réservaient 200, 300 places à des étudiants étrangers et il n’y en a pas un qui venait. Les plaintes ont été acheminées au gouvernement. »

Théoriquement, l’étudiant accepté dans un programme universitaire qui veut passer à une formation de offerte au secondaire doit demander un nouveau certificat d’acceptation du Québec (CAQ), avant d’entamer sa formation DEP.

« Les dégradations de niveau, ça ne passe plus au MIFI. Les refus sont quasi automatiques », constate Isabelle Dumais-Beaulieu, consultante en immigration.

C’est devenu très difficile pour quelqu’un qui est inscrit à l’université d’arriver au Québec et de changer pour un DEP. On ne lui dit pas qu’il n’a pas le droit, mais on va lui mettre tellement de bâtons dans les roues, de délais, d’intentions de refus qu’il va se retrouver à attendre sans étudier. Puis là, on va lui dire : “Vous n’avez pas respecté les conditions de séjour, qui sont d’étudier. Donc, on ne vous donnera pas de permis.” Nadia Barrou, avocate spécialisée en immigration

Un troisième choc affectera la prochaine session scolaire. À partir du 1er septembre, les élèves inscrits au DEP dans des écoles privées non subventionnées n’auront plus accès au permis de travail post-diplôme.

Ce permis, qui leur permet de rester au Canada pour travailler à la fin des études, est largement utilisé par les étudiants étrangers. C’est même le cheminement privilégié pour demander la résidence permanente.

Les écoles privées perdent ainsi un attrait important pour les étudiants étrangers. « Plusieurs écoles privées vont fermer parce qu’un élève qui ne peut pas avoir permis de travail post-diplôme après ses études, ça ne l’intéresse pas de rester dans cette école », affirme Me Barrou.

Réforme du PEQ

En principe, la nouvelle réforme du Programme de l’expérience québécoise (PEQ), envisagée par Québec, pourrait redonner de la vigueur au stratagème utilisé par les étudiants maghrébins parce que les candidats francophones n’auront plus à détenir une expérience de travail avant de pouvoir demander la résidence.

Mais comme les dégradations de niveau sont devenues très difficiles à obtenir au MIFI, le nouveau PEQ ne pourra pas encourager cette pratique.

« Ils sont devenus beaucoup, beaucoup plus sévères dans l’attribution des permis d’études parce qu’ils ne croient plus les étudiants, explique Nadia Barrou. Quand un étudiant leur dit : “Je vais aller faire un baccalauréat à Chicoutimi”, ils présument que c’est faux. Il y a eu trop de personnes qui ont utilisé ce stratagème pour venir comme étudiants. »