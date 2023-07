(Halifax) Les recherches se poursuivent pour retrouver un jeune disparu le week-end dernier dans la crue engendrée par la pluie torrentielle au nord-ouest d’Halifax, après que la police a retrouvé les corps de trois autres personnes.

La Presse Canadienne

Le caporal de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) Chris Marshall indique que les équipes ont drainé l’équivalent d’un lac d’eau de crue du site de recherche principal à Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, où elles ont trouvé les corps d’un homme de 52 ans et d’un enfant.

Le corps d’un deuxième enfant a été retrouvé dans une zone côtière d’un comté voisin.

Le caporal Marshall affirme que les efforts de recherche de la personne restante se poursuivront jusqu’à ce que le site principal et la zone côtière voisine soient explorés en profondeur.

Quatre personnes, dont deux enfants, ont été portées disparues tôt samedi, après que les véhicules dans lesquels elles se trouvaient ont été balayés d’une route et submergés.

Selon les policiers, la quatrième personne recherchée a moins de 18 ans.

Des pluies torrentielles ont déversé jusqu’à 250 millimètres d’eau sur certaines parties de la province au courant de la fin de semaine, emportant routes et ponts.

La province a annoncé une aide pour ceux qui éprouvent des difficultés financières à la suite des inondations. Le programme d’aide financière en cas de catastrophe de la province couvre jusqu’à 200 000 $ en pertes non assurables pour les ménages, les petites entreprises et les organismes à but non lucratif, car toutes les catastrophes ne sont pas couvertes par une assurance privée.

De plus, Ottawa a annoncé qu’il remplacera gratuitement les principaux documents de voyage qui ont été perdus, endommagés ou détruits lors de l’inondation, y compris les passeports, les cartes de résident permanent et les preuves de citoyenneté.

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière de la Bourse de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.